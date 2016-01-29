蔡英文前副手蘇嘉全角逐台立院「龍頭」

圖片版權 Image caption 民進黨決定推派蘇嘉全角逐立法院院長寶座

台灣選舉結束後，立法院的「龍頭」院長白熱化競爭也告一段落，民進黨決定推選蔡英文前副手人選蘇嘉全角逐。

幾乎篤定當選

有別於以往，民進黨在這一次的大選中總統不僅大勝，連立法委員席次也有顯著成長，目前68席囊括了將近立法院三分之二的席次(總席次113席)。雖然國民黨推選賴士葆與曾銘宗競選正副院長位置，但民進黨推選的蘇嘉全與蔡其昌幾乎已經確定是下一任正副院長人選。

記者訪問蘇嘉全時，直接問「可以直接叫您院長了嗎？」，蘇嘉全則是趕緊搖頭，表示2月1日票投出來之前，他都會積極拜會各部會與各黨團尋求認同。其他小黨如時代力量以及親民黨等，都會想辦法尋求合作。

最大在野黨國民黨部分，蘇嘉全則說，裏面也有不少老交情的委員，有機會也會想辦法「請教」，至於自己的政黨民進黨，他也會一一拜會各委員，務求「票票入匭」。

國民黨所推派的院長人選賴士葆則表示，國民黨雖然只有35席位，但一定會票票到位，希望蘇嘉全固守好自己的68票就好，小心「陰溝裏翻船」。

親民黨則表示，希望蘇嘉全能對國會如何改革提出具體理念，不然不會給予支持。時代力量黨方面，對於各黨提出的人選都沒特別意見，端看參選人對於國會是否有心改革，當內會再開議討論。

老戰友變龍頭

現年59歲的蘇嘉全，出生於台灣最南端的屏東縣，隨著1986年民進黨創黨時一起投身政治。最廣為人知的，是他與凖總統當選人蔡英文，2012年時，曾經一起搭檔，擔任蔡英文的副手參選人。那一年，「蔡蘇配」以609萬票輸給馬英九與吳敦義的689萬票。

政務經驗豐富的蘇嘉全，早期先在民進黨中央歷練，1993年當選立法委員，隨後也擔任7年多的屏東縣長。2004年時，被當時的總統陳水扁提拔入中央，擔任內政部長，隨後也擔任過行政院農業委員會主任委員。在地方與中央，都有相當長的資歷。

但蘇嘉全在從政時，也曾經爆發過幾次爭議。2007年時，他曾被民眾檢舉在家鄉有棟豪華農舍，屬於違章建築。為了弭平爭議，他選擇把農舍捐給當地，而該起案件在2013年以不起訴處分。此外，他的妻子與胞兄也曾涉入逃漏稅疑慮。

而現年46歲的副手人選蔡其昌，則是出身台灣中部台中。30歲即踏入政壇，2004年起當選為立法委員，口才犀利，是民進黨相當倚重的中生代政治人物。

英派人系出頭

蘇嘉全在正式決定代表民進黨角逐立院龍頭前，曾經與黨內大老柯建銘與立委陳明文有過一段時間的磋商。而如今蘇嘉全出線，也被代表是「英派」人物拿下了立院優勢。

但對於此，蘇嘉全則表示，他與陳明文是在29日早上接受柯建銘邀請，三人在討論之後結果是由他代表競選，蔡英文沒有介入。柯建銘也強調「沒有主席(介入)，就我們三人」。

台灣《NOWNEWS》專訪國民黨立委王育敏時，王育敏直言柯建銘「很難堪」，她表示柯建銘始終沒有放棄(立法院長)，但不僅透過其他媒體頻頻放話，甚至28日還找高雄市長陳菊來「假協調」，根本就是要刻意勸退柯建銘。

而對於柯建銘之後在黨內定位，是否還會擔任民進黨總召等，蘇嘉全則表示一切都要黨團決定。即將接任看守內閣行政院長的張善政，也在接受電台訪問時說，若是蘇嘉全與蔡其昌兩人當選，在2月1日後就會盡快與兩位接觸，共商國是。

（責編：路西）