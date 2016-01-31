台北燈節主燈「福祿猴」造型引發美學論戰

圖片版權 CNA Image caption 台北市民政局長藍世聰表示，「葫蘆」造型諧音「福祿」，且主燈上的桃子、金魚圖案有「福壽綿長」、「年年有餘」的吉祥意義。

台灣台北市政府公布2016年台北燈節主燈「福祿猴」，猴年意像結合葫蘆的創意造型，引發一波波「美學論戰」延燒至今。

猴年台北燈節主燈「福祿猴」周三（1月27日）亮相，高14.2米，操刀設計的多媒體藝術師林書民表示，這是台北燈節首次嘗試在不規則弧形面上做「光雕投影」。在燈節期間，「福祿猴」將化身為投影幕，展演各種台灣意像的影片。

但許多網民表示不欣賞「福祿猴」。光雕模擬影片從周三至今累積超過100萬瀏覽人次，被分享超過8000次。近2500則留言中許多人批評「設計很醜」，一些惡搞圖也開始在網上流傳。

據台灣《蘋果日報》報道，台北市民政局長藍世聰周五表示，民眾的反應市府看到了，但他請民眾給設計者及主燈一個機會，邀請民眾在點燈當天來看看「史上最醜、但最好玩、最有創意的主燈。」他也表示將與設計師討論是否將民眾的留言和惡搞圖融入燈區設計，增進參與感。

民眾反應

模擬影片底下一則累積1000多個讚的留言說：「這麼醜的設計，台灣是沒人才了嗎？請問猴子跟葫蘆有關連嗎？」

有網民將「福祿猴」與中國中央電視台春節聯歡晚會（央視春晚）吉祥物「康康」做對比：「中國網友對他們春晚的猴子吉祥物3D模型的評語：『敢再醜點麼？』此刻我看到我們的燈，由衷想回答：『敢，有甚麼好不敢的，敢極了』！」

圖片版權 CNA Image caption 台北松山慈惠堂30日舉行花燈啟燈典禮，主題燈「金猴獻寶 財神報到」，以孫悟空搭配五路財神，屬於傳統的花燈造型。

現任元智大學藝術與設計學系教授，建築師兼小說家阮慶岳投書媒體，認為「福祿猴」引發討論熱潮，是「美學意識主動發言的蘇醒現象」，甚至長遠來看，「應當也是環境美學發展所樂見其成的」。

他認為「福祿猴」 ：「從專業的設計與美學來看，我覺得其實並不差。」但也因為葫蘆造型的創新設計與光雕的點子沒有適切回應民眾對主燈「傳統具像」的期待，因此招致批評。

阮慶岳還認為除了美醜的辯論之外，更應該思考的是「元宵燈會的本質」，政府想帶給民眾的究竟是一場「嘉年華會」？還是延續「文化儀式與人的關係」？

（撰稿：劉子維 責編：葉靖斯）