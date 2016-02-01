「e租寶」非法集資500億涉案90萬人

圖片版權 xinhua Image caption e-租寶這類投資活動吸引了許多希望將儲蓄投資的公眾

中國當局逮捕了20多名被指組織龐氏騙局嫌疑人，這些人被指欺詐了數百億元人民幣。

新華社報道，嫌疑人靠名為「e租寶」的P2P網絡借貸平台一年半內非法吸收資金500多億元，90萬受害投資人遍布全國31個省市區。

報道說，目前21名涉案人員已經被逮捕， 「e租寶」平台實際控制人、鈺誠集團董事會執行局主席丁寧，涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法持有槍支罪及其他犯罪。

在破案調查過程中，調查人員發現了深埋地下的1200個賬本。

「e租寶」成了中國影子銀行活動中最大的投資騙局。中國的影子銀行是金融系統中缺乏監管的一部分，投資回報高，投資風險大，資金去向不透明。

警方透露，「e租寶」有線上銷售和線下銷售等許多業務，犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌，虛構融資租賃項目，持續 採用借新還舊、自我擔保等方式大量非法吸收公眾資金，累計交易發生額達700多億元。

這類投資活動吸引了許多希望將儲蓄投資的公眾。對於散戶投資者來說，在中國波動的股市和房地產市場以外的投資選擇並不多。

加上這類投資往往由的國有銀行推出，對於小投資者來說，這似乎有了某種更明確的擔保。

中國的影子銀行一直令許多專家擔憂，他們認為影子銀行存在許多潛在的問題，特別是當中國經濟增長放慢，借貸人償還債務的能力尤其令人擔憂。

（編譯：橫路/責編：路西）