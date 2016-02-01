中國私有油企收購殼牌馬來煉油公司股份

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荷蘭皇家殼牌公司周一（2月1日）表示，以6630萬美元的價格將其在馬來西亞煉油公司的股份出售給一家中國私有煉油企業。

這是中國私有煉油企業首次在海外收購煉油廠。就在前不久，北京開始首次允許數十個該國小型獨立煉油廠進口原油。

殼牌一位女發言人說，該公司將向山東恆源石油化工股份有限公司旗下的馬來西亞恆源公司出售殼牌馬來西亞煉油有限公司51%的股份，該公司剩餘49%股份由機構和公眾股東持有。

殼牌表示，在獲得監管部門批准後，這一收購預期將在今年內完成。

殼牌說，馬來西亞恆源公司旨在將拿出相應的投資，升級殼牌馬來西亞煉油廠，使其達到有關清潔燃油的「歐洲四期」和「歐洲五期」規格要求。

該公司強調，殼牌馬來西亞貿易公司將繼續向其在該國的零售和商業客戶供油，並尊重現有的從殼牌馬來西亞煉油公司長期承購的協議。

殼牌馬來西亞煉油公司網站說，該公司是殼牌對其在馬來西亞下游業務的關鍵石油產品供應商。

該公司在馬來西亞波德申的煉油廠每天可產原油15.6萬桶，其中90%供應給馬來西亞國內的客戶。

從2015年1月起，殼牌考慮過包括出售波德申煉油廠或將其轉為存儲地等不同選項。

（編譯：高志強，責編：歐陽成）