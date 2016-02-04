銅鑼灣書店案：另三名員工在內地「接受審查」

圖片版權 AFP Image caption 此一系列事件引起香港社會和國際輿論的廣泛討論。英國、歐盟和美國也相繼表達對李波等人的失蹤表達關注。美國國務院發言人表示，銅鑼灣書店五名股東職員失蹤事件「令人不安」。

香港銅鑼灣書店事件又有新進展。香港警方周四（2月4日）晚間發表的聲明證實，該書店的店長林榮基、總經理呂波及業務經理張志平正在中國內地「接受審查」。

香港警方說，其於周四下午「收到廣東省公安廳警務聯絡科的覆函，表示經了解，呂波、張志平及林榮基先生因涉嫌一名姓桂人士的案件，在內地從事違法犯罪活動，被內地有關部門依法採取刑事強制措施，現正接受審查。」

這份聲明並沒有證實所謂「桂姓人士」是否是另一名銅鑼灣書店員工桂民海（前譯桂明海），且這份聲明並沒有說明，這三人究竟涉嫌「桂姓人士」的哪起案件。

若證實「桂姓人士」為桂民海，這說明，截至目前，涉及香港銅鑼灣書店案件的五人下落都已明確。

國際關注

圖片版權 BBC Chinese Image caption 官方新華社與中國中央電視台報道稱，「桂敏海」是為2003年一起醉駕導致他人死亡的案件「回國自首」，但並未說明他身處何地。

在上述三人和瑞典公民桂民海去年相繼失蹤後，書店股東李波於去年12月成為第五名失蹤者。

此一系列事件引起香港社會和國際輿論的廣泛討論。英國、歐盟和美國也相繼表達對李波等人的失蹤表達關注。美國國務院發言人表示，銅鑼灣書店五名股東職員失蹤事件「令人不安」。

英國在1月4日表達對李波案的「深切關注」，並說正與有關當局抓緊調查。但中國外交部發言人華春瑩1月5日針對英方表態說，香港事務全屬中國內政，任何外國都無權干涉。

1月17日，曾在泰國失蹤的瑞典公民桂民海出現在中國官方媒體「認罪」。官方新華社與中國中央電視台報道稱，「桂敏海」是為2003年一起醉駕導致他人死亡的案件「回國自首」，但並未說明他身處何地。

「盡早會面」

圖片版權 Reuters Image caption 香港警方說，該部門已經聯絡李波的太太，並由她確認該信的字跡屬李波先生本人。

香港警方也在這份聲明中附上李波致香港特區政府警務處的信件。信件說，內地有關部門已轉達警方希望在內地與他會面的要求。他還表示暫不需要與警方會面。「如有需要會面，會主動聯絡警方。」

香港警方說，該部門已經聯絡李波的太太，並由她確認該信的字跡屬李波本人。

警方還說，其已去函廣東省公安廳警務聯絡科，要求協助跟進呂波、張志平及林榮基的情況，並要求向李波轉達警方仍欲盡早與他會面。