香港連發兩起「縱火案」 青衣碼頭數十輛車被毀
- 2016年 2月 13日
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香港在周五到周六兩天時間裏先後發生三宗火警，其中兩宗列入縱火案處理。
根據警方提供的資料，周五早上七點多時，深水埗界限街一個公園裏，有四十多個垃圾桶起火，起火原因有可疑。
根據《東方日報》報道，現場發現天拿水痕跡及兩處火頭，事件無人受傷。
另外，青衣貨櫃碼頭南路的停車場內的回收場於13日凌晨起火，根據本地傳媒報道，兩個存放發泡膠的貨櫃起火，起火原因有可疑，案件暫列縱火。
貨櫃碼頭火警引致約30輛車燒燬，無人受傷，消防人員在約四十分鐘內滅熄火警。
周四油麻地上海街和西貢街交界亦有一個垃圾桶突然焚燒，無人受傷。警方資料顯示，在現場檢獲四個空體樽，初步調查指火警無可疑，懷疑是煙蒂燒到其中一個氣體樽引致火警。
警方發言人說，三宗火警由三個不同警區負責調查，亦從未指三宗火警與旺角衝突有關。
（撰稿：蔡曉穎 責編：川江）