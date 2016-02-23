香港電影金像獎中國轉播叫停　

圖片版權 Getty Image caption 2015年第34屆香港電影金像獎由趙薇、劉青雲獲影后影帝

香港電影金像獎協會主席爾冬陞的辦公室向BBC中文網證實，已取得香港電影金像獎中國轉播權的網絡公司騰訊表示放棄轉播權。

第35屆香港電影金像獎將在4月3日舉行頒獎典禮。早前已獲得中國獨家轉播權並繳交訂金的騰訊網，上周五（2月19日）向主辦單位表示放棄轉播權，取得電視播映權的中央電視台也停播本次金像獎。

據信這是因為預言香港黑色未來的獨立電影《十年》入圍最佳電影。

此前，爾冬陞也曾向香港媒體表示收到騰訊通知，說網信辦不讓騰訊轉播。爾冬陞說：「內地看不到比較遺憾，但理解。」

他表示沒有看過《十年》因此無法對其發表意見，但他說，看到《十年》引發諸多新聞話題，也引起他的觀看興趣。

根據香港《蘋果日報》報道，消息人士稱收到中共中央宣傳部及國家廣電總局指示，「由於今年香港和台灣社會發生變化，為防不符合國情的言論和影視作品帶來不良影響」，所以今年各大網站停止轉播金像獎與金馬獎。

而台北金馬影展執行委員會回應BBC中文網查證時表示，知道香港電影金像獎在大陸停播的消息，目前金馬獎執委會沒有收到任何關於金馬獎可能停播的消息，由於過去三年由新浪網轉播的合約到期，目前正在洽談新的轉播商。

據多家香港媒體報道，因為入圍金像獎最佳電影的《十年》觸及「政治敏感」議題，中共中央網絡安全和信息化領導小組辦公室（網信辦）指示「封殺」，在中國大陸電影院還未見上映，今屆香港電影金像獎頒獎典禮也停播，但仍能進行相關報道。

《十年》香港熱映

獨立電影《十年》由十年電影工作室製作，用「五個香港故事」講述「一個不想見到的將來」。電影時空設定在2025年的香港，故事內容包括：中國政府在香港製造紛亂以推行《國安法》，廣東話被普通話打壓，為民主自由抗爭的「自焚者」，「本地」一詞成為政治錯誤用語而被禁止，小孩被教導舉報不符政府規範的事物等等。

電影自去年12月17日在香港上映，至2月12日結束公映。在香港本地票房收入接近600萬港元（約504萬人民幣），是香港影史上收入最高的獨立電影之一。三月將赴日本的大阪亞洲電影節進行國際首映。

香港電影評論學會將《十年》評選為2015年度推薦電影，推薦原因中寫道，五個故事「不約而同反映當下社會的焦慮與恐懼。這既是預言，也是寓言，旨在絕望過後留一線希望之光，勉勵香港人為時未晚。」

中國官媒《環球時報》在1月中旬發表社評，稱《十年》是「預言幻想片」，以「極其悲觀的心態講述2025年的香港」，分析影片在香港熱映的原因是受到「香港極端反對派推崇的對抗思維」影響，反映出這兩年來一些香港人的「嚴重焦慮」。社評稱片中悲觀的未來是導演們「自我恐嚇」，《十年》「帶給香港社會的害處很可能大過好處」。

典禮轉播

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 台灣金馬獎2014年頒獎典禮。

香港電影金像獎和台灣金馬獎都能在中國大陸透過電視、網絡轉播收看。

第51屆金馬獎最佳劇情片《KANO》以日治時期台灣嘉農棒球隊為主題，被中國官方以「媚日」為由封殺，在中國媒體未見報道。

台灣金馬獎執委會宣傳統籌呂彤暄對BBC中文網說，金馬獎頒獎典禮版權分為電視及網絡兩種，向全球販售。如果確定無法在中國轉播，「最大的影響就是版權沒辦法販售」。

在版權售出後，是播映商決定要不要播出，所以過去因為一些涉及「敏感議題」而「收訊不佳」的情形，不在主辦方管理範圍內。

今年金馬獎頒獎典禮將在11月舉行，7月1日開始接受提名，入圍名單10月1日才會公布。

（撰稿：劉子維 責編：蕭爾）