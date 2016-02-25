王毅華盛頓智庫演講為中國南海行動辯護

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 王毅表示南海的局勢總體是平穩的，沒有一條航船抱怨過航行安全受到干擾甚至受到威脅。

中國外交部長王毅25日在華盛頓智庫國際戰略中心（CSIS）演講時為中國在南海島礁上部署雷達等行動作出辯護。

王毅說，「南海問題上，確實，中國搞了一些設施。」但他指責其他南海國家也在南海島礁上建設設施，呼籲西方媒體不要選擇性地只看中國的動作。

「中國這些設施，別的國家早就搞了，」王毅說，「中國比他們晚了起碼20年，甚至晚了30年。第二，中國的填海造地，在實現了我們自己的需要之後，我們已經停止了。但是我要告訴各位的是，還有些國家今天繼續在填海造島，仍然沒有停止。」

南海問題

王毅表示南海的局勢總體是平穩的，沒有一條航船抱怨過航行安全受到干擾甚至受到威脅。他承認南海島礁爭議性，他說，「確實在南沙的部分島礁存在爭議，中國有42個島礁被一些國家相繼佔領」，但是中國政府的立場是通過對話和談判解決問題。

就在王毅展開華盛頓訪問行程前夕，CSIS的亞洲海事透明項目（AMTI）公布衛星照片，顯示中國可能在南海華陽礁部署高頻雷達。亞洲海事透明項目的報告稱，部署雷達設施將顯著改變南海局面，並且可以讓中國對南海的海空實施有效的控制。

王毅在CSIS說，「你們有很強的情報能力，包括你們衛星的照片，我建議你們去瞧瞧（其他國家在南海的行為）。」

除了華陽礁的高頻雷達，美國傳媒和智庫近日指，中國在南海永興島部署紅旗－9防空導彈，並在西沙永興島部署殲－11和飛豹（殲轟－7）戰機。

美軍太平洋總司令哈里斯海軍上將本周早前在國會參加聽證會時說，「中國正在東亞尋求成為霸權，就這麼簡單。」

哈里斯還說，「在我看來，很明顯中國正在讓南海軍事化。」他認為，美軍應該繼續在南海海域和空域執行任務，並要鼓勵美國的「朋友、伙伴和盟國做同樣的事。」

王毅在兩天前訪問美國國務院時，曾暗批美國和澳大利亞等國家，指中國不希望在南海看到更多的軍事性的抵近偵查，也不希望看到更多的導彈驅逐艦或者戰略轟炸機來到南海。

華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）的外交與安全政策專家孫韻對BBC中文網表示，「中國在軍事化一詞上玩文字遊戲。」

孫韻說，很多美國人認為在爭議島嶼上部署武器和軍事設施就是軍事化，但中國卻將此形容為「正常防衛」。「關鍵的不同在於本質上這些領土具有爭議性。如果將這些武器部署在海南島上，我們不會有如此強烈的反應。」

「但是中國逃避了這個問題，並且通過行動強化了對這些爭議領土的實際控制。」孫韻在給BBC中文網的郵件中說，但是「這種行動不太可能持續下去」，因為相關做法無法改善中國的政治地位，也無法減輕南海的緊張局勢。

菲律賓去年向海牙國際法庭申請仲裁，尋求挑戰中國在南海的九段線主權範圍。外界預期裁決結果會在今年6月左右公布。中國早前已經表示中國不參與仲裁程序，也不會接受仲裁結果。

王毅在CSIS表示，中國在10年前已經發出政府聲明，依照《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），選擇不接受強制制裁。他說包括英國、法國、俄羅斯都作出了同樣的政府聲明，而美國沒有加入《聯合國海洋法公約》，因此不存在這個問題。他說中國不會推翻2006年的政府聲明。

「所以不管是菲律賓提起仲裁，還是什麼賓提出仲裁，我們都不可能接受。」他說。「因為這是中國政府的立場。」

他指責菲律賓的做法違法了「基於規則的國際和地區秩序」，因為中菲兩國元首簽字的文件規定爭議要通過直接談判和平解決，但王毅指責菲律賓拒絕和中國談判，同時中國和東盟十國簽字的《南海各方行為宣言》（DOC）也規定南沙爭議應該由直接當事國通過談判來解決，因此是菲律賓違法了規則。

王毅表示，他懷疑菲律賓的信用，並懷疑菲律賓是在政治上挑釁中國。

CSIS費和中國研究項目副主任甘思德（Scott Kennedy）表示，他對王毅開誠佈公地在智庫演講印象深刻，「他在南海問題上談及很多細節，以及菲律賓在海牙的案件。有些觀點對中國的立場很有幫助，我不太確定這是否會說服菲律賓和其它國家，仲裁案不合邏輯（illegitimate），並且不要對此期望過高，但是他談了那麼多細節的確讓人印象深刻。」

朝鮮問題

朝鮮半島問題是王毅此次智庫演講另一個被廣泛關注的話題。

朝鮮在今年初不到兩個月時間內接連試爆核彈併發射衛星，受到包括中國在內的國際社會譴責。

王毅在周二曾透露中美在聯合國安理會制裁朝鮮的新決議上已經達成了共識，預計新制裁在近期會推出。

王毅在CSIS形容朝鮮是中國「重要的鄰邦」，「中朝之間還在保持著正常的交往」，但他預計新的安理會決議出來之後，中朝之間的日常交往確實可能會受到影響。

但他認為這是為了實現半島無核化，並為重啟六方會談創造條件 。

與此同時，作為對朝鮮的回應，韓國可能會在本土引入美國的薩德（THAAD）反導彈系統。但中國擔憂薩德的雷達波段深入中國內部，因此強烈反對。

王毅說部署薩德是韓國的內政，中國不會干涉，但是「中國的正當的國家安全的利益很可能會受到損害，甚至是威脅。所以在美國和韓國可能下一步要商量部署薩德反導系統的時候，應該考慮中國合理的安全關切。」他說美國和韓國應該給中國一個有說服力的，能夠讓中國信服的解釋和說明。

孫韻對BBC中文網表示，她認為王毅在談到薩德反導彈系統系時語氣有所緩和，因為王毅說了這是「韓國內政」，及「美國可能部署薩德」，而王毅也只是要一個「有說服力的解釋」。

「我認為這意味著中國非常不情願地承認，不論中國是否樂意，薩德都很可能要（在韓國）部署，」孫韻說，「現在的問題是中國如何在其他方面更強有力地討價還價，並減少負面影響。」

（責編：路西）