美國譴責中國強迫張凱電視「認罪」

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 美國稱強迫公民在電視上「認罪」不但違反法制原則，也違反了中國憲法

美國政府譴責了中國強迫維權律師張凱在電視上「認罪」的行為。

美國國務院發言人指出，強迫公民在電視上公開「認罪」不但違反了法制原則，也違反了中國憲法保障公民宗教信仰自由的條款。

華盛頓督促北京立即釋放被捕律師和教牧人員。

電視認罪

日前，北京維權律師張凱被迫在電視上「認罪」，承認「違反國家法律，擾亂社會秩序，危害國家安全」。

據中國官方溫州網援引溫州市公安局的話說，經數月縝密偵查，現已查明，北京律師張凱是近年來「一系列涉宗教非法聚集事件的幕後策劃組織者」。

幫助浙江省基督教徒在全省大拆教堂十字架運動中維權的北京張凱律師自去年8月25日被溫州警方帶走，後被指定居所監視居住6個月即將期滿。

外界對身為基督徒的張凱律師的命運極為關注。國際人權組織國際特赦在2月24日發表的全球 人權狀況中，特別提到為浙江教會提供法律幫助的張凱律師。

強拆十字架

中國追隨官方教會與地下家庭教會的基督徒約有6500萬，其中，以經商和製造業聞名世界的浙江溫州據信有多達100萬名教徒，當地教堂林立。

據美國民間宗教權益組織「對華援助協會」近日在其網站上發佈的消息，浙江省2014年初發起以「三改一拆」名義的拆除教堂及移除十字架運動，在2015年愈演愈烈。

據當地基督徒不完全統計，有至少超過1300個十字架被拆，20餘座教堂被強制拆除，500多信徒被抓，130多人被打傷，60多人受行政、刑事拘留，遭逮捕或判刑的牧師和信徒達28人以上，引發全省基督教徒強烈反彈和國際社會的震驚。

（撰稿/責編：晧宇）

網友反饋

中國人民須要官方能有更多的鎮壓以提高反彈的力度！

中共習慣於以下三濫的手段對付它不喜歡的人。讓律師在電視上露臉以此達到羞辱他的目的，也可以哄騙那些不會用自己腦子思考的愚民。有因房屋被拆遷去上訪遭到拘捕，拒不認「錯」（認「錯」後可以放人）而坐牢的農民。理解張凱律師的難處。

支持北美各地獨立。

美國是世界上最虛偽的國家和民族。不經審訊到全世界去逮捕關押恐怖嫌人，就合法制?在說別人之前，先照照鏡子。 BBC中文網你的報道沒有媒體道德凖則，一面倒。恥辱!

這種事件在大陸見怪不怪，政府部門拉任何人進去，是不用什麼理由，更談不上講法律了，共產黨自己就是法，抓錯了自己明知理虧，但不成認自己錯，國際影響大了，想辦法讓當事人存認錯，認錯了可以減刑，如果就加你刑，大陸人們都知，在裏面的日子是十分難過，根本不是人過的日子，還存在有人權嗎？

明明白白是有錯承認錯誤並向公眾道歉，說明其有道德底線！美國的譴責只能說明美國之狼子野心，雙重標凖！

早已習慣如此做法，不尊重人權

中共是中國乃至世界上最大的惡源！不打倒土匪中共，中國和世界永無平安！