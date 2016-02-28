中國北京女法官被槍殺「昌平法官」成敏感詞

Image caption 法官被殺與最高法的表態引起網民熱烈討論。

北京警方表示，北京昌平區法院一名女法官被人槍殺，兩名犯罪嫌疑人在警方圍捕過程中自殺身亡，警方調查仍在繼續。

北京市公安局星期天（2月28日）通報，26日晚間，嫌犯李某因婚姻財產糾紛產生不滿，伙同另一人持自製手槍打死、打傷兩名男子後，到昌平回龍觀某小區打死馬姓女法官、打傷其丈夫。

最高法同日早些時候連發兩條長微博稱，遇害38歲法官馬彩雲曾審理嫌犯李大山的一起離婚後財產糾紛案件。最高法形容是「錐心的悲痛」，最高法「譴責暴力」。

這則消息引來不少中國司法界人士譴責，但網民同時在譴責暴力與質疑法官操守的問題之間熱烈辯論。「昌平法官」一詞則成為微博上的「敏感詞」。

在新浪微博上以「昌平法官」作為關鍵詞搜索時，系統反饋說：「根據相關法律法規和政策，『昌平法官』搜索結果未予顯示。」

「因公殉職」

昌平女法官被槍殺的消息最先在星期六（27日）由財新網傳出，其後中國媒體陸續轉載。

至星期天凌晨，最高法透過官方微博證實此事，並將馬彩雲之死定性為因公殉職。

最高法通報說，李大山是有關財產糾紛案件的原告人。案發當晚，他與另一名嫌犯手持「鋼珠槍」闖入馬彩雲家中，首先企圖射擊馬彩雲任職法警的丈夫李福生，但未開槍。

兩人繼而逃跑，馬彩雲尾隨追趕，嫌犯開兩槍，打中馬彩雲頭部和腹部。其後李福生追至，嫌犯開一槍打中其腰帶，李福生受輕傷。馬彩雲送往醫院搶救無效死亡。

北京警方至星期天下午也發出有關這起案件的通報。北京警方表示，李大山與另一名嫌犯張某事前先槍殺各自前妻的丈夫，兩名男子被殺後，李大山與張某再到回龍觀對馬彩雲夫婦行兇。

北京市警方在全市範圍搜捕兩人，最終在星期六凌晨於延慶區將李大山與張某所駕車輛圍堵，兩名嫌犯繼而自殺，「民警當場起獲涉案自製手槍及部分子彈」。

最高法的通報介紹，1978年出生的馬彩雲2001年於吉林大學法學專業本科畢業，此後一直在昌平區法院回龍觀法庭工作，2007年起擔任助理審判員，2009年正式出任法官。

通報說，馬彩雲自2007年至今「年均結案近400件」，「工作突出」。

財新網的報道指出，馬彩雲是2013年10月北京首例「常回家看看」民事訴訟案的主審法官。這起案件是同年7月 《老年人權益保護法》修正案實施後，一位老人狀告六名子女索要贍養費的案件，當時引起了中國媒體的廣泛關注。

網民分歧

馬彩雲命案的消息得到官方證實，引起網民的熱烈討論。但在許多網民對其致哀，譴責暴力行為之餘，也有網民質疑當前的定調是否真相。

一些網民對馬彩雲「年均結案近400件」的工作往績提出質疑，並對中國法官操守問題加以評論。

其中，微博用戶「自在的風啊」說：「槍殺法官不是對法治極大的破壞，腐敗的、不公正的法官才是。能走進法庭的人恰恰相信的是法律，不相信的只是法官而已。」

用戶「鋼鐵獨行俠」則慨嘆：「不出意料地看見評論充斥著暴戾之氣。謀殺法律工作者不僅是侵害人的生命權，而且危害司法秩序，挑戰社會正義公平的底線。」

網民「方國全72560」認為：「此案；法院被殺可憐，蒙冤的甚至冤到傾家蕩產的可憐嗎？媒體應該關注的是殺人原因，不可能無冤殺人，應該跟蹤採訪原因是不是正確的，如果是冤假錯案引起百姓殺法官，那麼應該被曝光是法院，法院系統糾錯不利造成的後果。」

中國維權律師與學者則在致哀的同時呼籲保障律師。北京的李方平律師說：「最高法院已經就馬法官被槍殺案發佈譴責聲明，並稱法官是『社會正義的最後捍衛者』。說得沒錯，如此惡性的事件應該開放媒體報道，讓社會獲知真相，以便大家痛定思痛、深刻反思。」

上海交通大學安泰經濟與管理學院副教授黃少卿說：「為遭遇槍擊身亡的法官致哀！但是，僅僅呼籲保護法官，而不呼籲保護律師，這種呼聲是蒼白無力、也是難以奏效的！」

（撰稿：葉靖斯 責編：威克）

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網友反饋

在一個連買菜刀都要身份登記的國家，在這個國家的首善之區，居然還有人能持槍殺人，而且還是殺的公職人員，說明了什麼？

在中共獨裁統治下黨大於法，法律和法官都是掛羊頭賣狗肉欺壓百姓的邪惡專制工具。被壓迫者被逼上樑山不得不採取極端手段，這已經是不鮮見的事了。

我非常支持網友的態度。正在傷害中國法制的 正是這些法律的執行者 我認為中國的執法者 沒有去反省自己。 反而去封鎖消息。這是極端錯誤的 正如網友說的 能走進法院的人。是相信法律的 而且他是原告 那麼只能說明。是法官傷害了他。所以政府和執法部門。應該反思。公平公正公開 而不是一味打壓

共產黨只能聽懂槍聲，讓子彈飛。

祖國大地紅爛漫，神州處處有衛星！

看到這篇新聞，竟忽然想起成語「完璧歸趙」的一句話，也是被很多的武俠小說引用過的話，「近在咫尺，人盡敵國」，在咫尺之間，什麼權勢都是無用。

你背後有天下第一大黨又如何？做出不公之事，你可能在整個不公事件裡只是一個部分。但是你是出頭的部分，反擊的接受點就是出頭的部分。

頻頻而現的暴力，正應了一句古話，民不畏死，奈何以死懼之？

被不公對待後而絕望，不再相信有可能的公正，這個觀點越來越成為普通人的共識。絕望而走絕路。斑斑點點都是權力用不公積壓民眾而積壓出來的血。

罪--歸於權力的不公，歸於產生不公的制度，歸於維護不公的一個個捲曲如蚓無骨者。

另外，每一個沉默者也承受著一絲絲增加著恐懼空氣的身週環境。這個就是沉默的代價。

BBC的網絡八股文，真好混薪水啊

BBC怎麼這時候心還這樣冷，這樣偏執？對西方媒體失望! 中文網的正義已死！我將向所有人揭露BBC的醜惡！