台灣新總統蔡英文執政後將繼續任黨主席

圖片版權 CNA Image caption 民進黨在2日舉辦中執會，會中蔡英文接受黨內人士勸進，決定在5月20日就任後繼續兼任黨主席。

台灣民進黨新任總統當選人蔡英文在會議中確定將會在5月就任總統以後，繼續擔任黨主席，身兼兩身份。

眾多人士「勸進」

台灣的民進黨周三（３月２日）召開中執會。會中民進黨中執委管碧玲就率先勸進，提案希望新總統當選人蔡英文在執政後，可以繼續兼任黨主席。

聽到提案後，蔡英文雖然一開始沒有答應，但是在黨內中執委與中常委「連番勸進」下，最後同意在5月20日就任總統後，繼續兼任黨主席。

民進黨發言人阮昭雄轉述，會議中有許多勸進聲，蔡英文應該是被一句「這樣才能落實選前競選政見」打動，最後才「欣然同意」。

將會修改黨章

民進黨立委陳亭妃表示，如果蔡英文兼任黨主席的話，她可以以主席身分聽到更多「基層心聲」，而且黨內的中執委、中常委都是基層出身，更可以直接向她反映。「希望這樣的方式可以讓蔡主席更貼近民意」，她說。

也有民進黨立委表示，現階段如果先進行黨主席改選的話，可能會引發不必要的派系紛爭衝突，為了先彌平黨內可能出現的聲音，現階段還是由蔡英文先兼任黨主席，等到上任後政局穩定在改選比較適當。

由於民進黨現階段的黨章裏並不允許總統兼任黨主席，勢必要修改黨章，民進黨前行政院長謝長廷，則是在接受訪問時認為，「就看黨章怎麼修改，如果還沒修改，就先照黨章規定」。

外界批「自打嘴巴」

總統兼任黨主席，一向在過去就是民進黨抨擊國民黨的其中一個因素。現任總統馬英九過去就因為總統兼任黨主席而被民進黨批「黨國不分」，甚至謝長廷還曾投書媒體，認為馬英九「黨政合一」，恐怕會「毀憲亂政」。而現在蔡英文上任總統後仍兼任黨主席，就引來批評是不是「自打嘴巴」。

國民黨前立委賴士葆在接受台灣《聯合報》訪問時就表示，過去總統如陳水扁和馬英九都是總統兼任該黨主席，但結果都「做的很糟」。但畢竟是民進黨內的「家務事」，他也表示尊重，但畢竟黨主席還是要保護黨自身利益，若是跟全民利益相衝突，就無法做到全民總統。

民進黨立委陳明文則表示，雖然現階段蔡英文就任後還是兼任黨主席，但是副總統與行政院長的中常委職務，都會在5月20日以後「自動免除」，以達到「全民政府」的精神。

如無意外，5月20日後蔡英文將有總統與黨主席「雙職權」的頭銜，是否能真正落實黨政可以分離，也將是外界觀察的重點。

（責編：路西）