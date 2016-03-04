中國前副外長傅瑩：「南海進出最多的是美軍」

圖片版權 Xinhua Image caption 傅瑩表示，中國並不認同美國指其在南海進行軍事化活動的說法

中國全國人大四次會議新聞發言人、前外交部副部長傅瑩表示，美國稱中國在南海區域進行「軍事化」活動的說法是「霸權」。

周五（3月4日）早上在北京人民大會堂進行的中國全國人大四次會議新聞發佈會上，會議新聞發言人傅瑩在答記者問時表示，在中國南海區域活動最多的是美國軍隊。

「『軍事化』這個詞炒得挺唬人的，我認為這是不是有點語言霸權？」傅瑩在記者會上說，當時她正在回答美國哥倫比亞廣播公司（CBS）記者有關中國在南海島礁進行軍事部署的提問。

「要說軍事化的話，如果仔細看一看，在南海進進出出的先進的飛機、軍艦，最多的是不是還是美國的？」

以重返亞太為重要戰略的美國是中國在南海主權爭議區域進行的活動最尖銳的批評者之一。中國在其聲稱擁有幾乎全部主權的南海建設人工島礁並部署地對空導彈設施，美國則不時派出軍艦在中國劃定的邊界以內巡航，且明確表示此類巡航在未來會持續進行。

傅瑩表示，美國重返亞太後要將60%以上的海軍軍力部署在亞太區，且近期在這一區域的動作和部署更有軍事化的意味。

她還指美國軍艦在南海巡航的行動是近距離「炫耀武力」，並認為美國媒體報導中國威脅地區和平和影響航行自由，是將一個「大帽子扣在中國人頭上」。

「這種做法容易誤導形勢，」她說。

她重申，中國從來不承認一些國家對南海島礁的「非法佔領」，並指中國在該區域擴建島礁「非常必要」。

BBC中文網記者川江在北京中國人大會議現場報導說，傅瑩在發佈會上回答了來自世界各地記者的提問，涉及的問題包括南海和經濟問題。其中，她用了最長的篇幅來講述關於南海爭議的問題。

中國正在進行年度的全國人大和全國政協會議（「兩會」），為期約兩周的會議將在形式上就政治、經濟、外交等問題進行重要討論。

（編寫：列爾 責編：蕭爾）