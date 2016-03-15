台灣候任閣揆林全：「男版蔡英文」？

圖片版權 CNA Image caption 64歲的林全曾經擔任陳水扁總統執政時期的財政部長，並與蔡英文有多年共事的經驗。

無黨、外省籍，64歲的林全，成為台灣新總統蔡英文的閣揆。外界對此不意外，因為兩人有些許共通點。

無黨籍新閣揆

很多人會認為林全跟蔡英文一樣是民進黨籍，但其實林全一直以來是保持著無黨籍的身分。其實蔡英文，也是在2004年後才加入民進黨，在此之前她也保持著無黨籍身分。

不少政界人士對林全的印象，就是他個性有點像「男版蔡英文」。林全跟蔡英文都是屬於邏輯思維清晰、說話跟分析都很有條理的人。他與蔡英文在陳水扁任總統時期於中央任官，林全任財政部長、蔡英文任陸委會主委。兩人都以專業知識跟善於言談的特色，在當時國民黨「朝小野大」的立法院推動不少政策。

面對當時執政的民進黨，林全也是「緊守」國庫，無論民進黨籍的地方首長，想要用什麼名目要求中央撥款，當時的林全仍是精打細算，不輕易給錢。甚至連地方首長都當面跟陳水扁告御狀時，他也苦笑「要錢沒有、要命有一條」，成為轟動當時的一句話。

從任官以來，林全並沒有捲進特定的醜聞與風波，算是從陳水扁時期以來形像不錯的政治人物，而他將也成為中華民國史上第二位，僅次於現任行政院長張善政後的第二位無黨籍行政院長。

外省眷村

林全來自1949年撤退來台的中國大陸人家庭，也就是台灣俗稱的「外省人」，外省第二代的林全，出生在台灣南部海軍軍港左營旁的自治新村。左營擁有台灣國軍的「海軍總部」，一旁的海軍眷村也出了不少人才。

高中時的林全眉清目秀、成績優異，隨後大學考上位於台北縣新莊(現新北市)的輔仁大學，研究所並考進台北市的政治大學，最後赴美國伊利諾州攻讀經濟學博士後，回來台灣的中華經濟研究院工作，並於數年後開始任教。

學而優則仕，林全早於台灣前總統陳水扁擔任台北市長時，就被陳水扁招聘進市府擔任財政局局長。那時外界就認為外省籍的林全，可以跟陳水扁產生「省籍互補作用」。隨著陳水扁2000年選上總統，林全也展開了他的中央任官仕途。

「經濟全面化」

對於兩岸問題，站在經濟面上，林全一直強調與中國大陸發展經貿是不可避免的。除此之外，台灣經濟的平衡點也要抓住，與中國大陸間及其他各國間都要一點一點突破，台灣在參與TPP或是RCEP等協議時，也要跟對中國大陸發展經貿一樣的積極，發展「全面化」經濟。

林全曾經在接受台灣廣播節目訪問時，對於兩岸的經濟協議表示，簽屬ECFA或是服貿、貨貿等，也許初衷是對的，但是在做法也許上有爭議，「馬總統不見都是錯的」他說。

但是如果細看，就會發現簽屬服貿的過程還是有些粗糙，他直言「很多部會還不清楚內容就被過了」。他認為只要把服貿跟貨貿的細節跟大眾厘清，如果執政有權力的當局更謙卑釋出善意，讓台灣大眾理解的話，很多談判都還是能持續下去。但可惜的是，最後還是爆發了「太陽花學運」。

「作風年輕化」

林全雖然年過60，但是心態仍然相當年輕。不只常常穿著牛仔褲出入各種場合，因為留學過美國多年連他喜歡的食物也都偏洋風的漢堡、薯條與披薩。他曾在接受《自由時報》訪問時，開玩笑表示如果「最低稅負制」能通過，他就「全天候、無限制供應披薩」。

此外，林全也跟時下年輕人一樣喜歡玩平板電腦，甚至也裝了不少遊戲。為了跟戰友們「討論戰術」，他也申請不少社交網站的帳號，私底下用匿名的方式在網路上跟人對戰。

對於時尚方面，林全也被兩位女兒影響，在美國工作的其中一位女兒，曾經帶他去買義大利品牌的皮鞋，結果林全一穿就愛上，至今買了不少雙同品牌鞋。

「行事風格俐落」

台灣《商業周刊》就曾撰文分析，林全是個對下屬不囉嗦、也不搞大規劃的人。對於工作也是走「聰明工作派」，如果是沒興趣或太麻煩的事，他會想辦法閃掉，但也曾在中華經濟研究院任職時，因為太有興趣而埋頭鑽研了六年的計劃。

就如同一般人，林全私底下對婚姻的態度也是相當保護。有過兩段婚姻的他，再婚的對象是他以前的學生，後來擔任他助理時兩人相戀。在2002年時，兩人低調再婚，目前的妻子也在大學擔任助理教授。

而現在距離新總統上任的5月20日還有不少日子，蔡英文再度找上這位昔日的老戰友，不只是要借助他的能力跟經歷，也是期盼這位「風格類似」的人物，可以在政壇上發揮變成她的左右手。

但也有外界人士認為，64歲已經屆退休年齡的林全，身兼多個公司的董事，本來收入就已經不錯。這次受命出任閣揆，不只工作都要辭掉、連退休也要被迫「延後」，這或許也是這位財經專家，在台灣政壇的最後一場大戲。

（責編：路西）