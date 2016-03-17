分析：「知華派」駐華大使會如何改變中日關係？

圖片版權 Getty Image caption 橫井屬於精通中文並熟知中國事務的所謂「中國學派」，他本人亦曾在北京大學進修。

日本政府擬起用知華派職業外交官橫井裕（Yutaka Yokoi）作為新一任駐華大使。一旦此人事安排得到落實，將如何左右中日關係走勢？

橫井屬於精通中文並熟知中國事務的所謂「中國學派」，他本人亦曾在北京大學進修。這將是2010年宮本雄二卸任以來首位「知華派」駐華大使。不過，穀野作太郎及阿南惟茂等前大使也是「中國學派」官員，橫井出任新大使並非例外。

近日，一位東京外務省的涉華官員向筆者表示，日本外務省的中國事務團隊，從上到下，除翻譯之外，日本官員都不是中國專家，讓人感到不安。目前，包括負責中日關係的亞洲太平洋局長在內，許多參與對華外交的職位由非「中國學派」佔據。這把在華經歷豐富的橫井推到聚光燈下。

橫井裕於2008年任日本駐上海總領事，2010年任駐華特命全權公使。此外，16年前，他在東京擔任過外務省亞洲局中國科長。橫井在中國擁有廣泛人脈，其信息收集能力也得到公認。

「官邸主導」

圖片版權 AFP Image caption 有分析認為，近年來「官邸主導」是日本外交的主軸，尤其前首相外交顧問、現任國家安全保障局長穀內正太郎仍繼續發揮影響力。

雖然日本保守派傾向於批評「中國學派」等於「親華派」，但他不一定會向中國示弱。另一位熟悉橫井的外交官表示，橫井「態度一貫」且「擅長推動實務」。

該外交官表示，如今駐華大使人選的決定取決於其與首相官邸的關係深淺，因此橫井仍然會向中方轉達日本立場。

有分析認為，近年來「官邸主導」是日本外交的主軸，尤其前首相外交顧問、現任國家安全保障局長穀內正太郎仍繼續發揮影響力。由此看來，駐華大使個人不太可能左右中日關係。

2010年6月，民主黨執政時期，民間出身的前伊藤忠商事社長丹羽宇一郎任駐華大使，之後不久在尖閣諸島（中國稱：釣魚島）附近發生中國漁船與日本巡邏船相撞事件，導致中日關係惡化。他與大使館官員的溝通並不暢順，後來丹羽就島爭發出與日本政府不同的信號，因而遭遇撤換。

2012年，日本對有爭議的島嶼實施「國有化」，在中國各地引發反日示威活動。在兩國關係處於建交以來最低點的情況下，另一個「中國學派」西宮伸一接受駐華大使任命，但他尚未赴任就溘逝，最終由「法國學派」木寺昌人接任。

「仍然脆弱」

圖片版權 AP Image caption 2014年，中國國家主席習近平與日本首相安倍晉三首次舉行會談，最近雙邊經濟關係也出現升溫跡象。

自此以來，中日關係基本上趨於穩定。2014年，中國國家主席習近平與日本首相安倍晉三首次舉行會談，最近雙邊經濟關係也出現升溫跡象。然而，有聲音稱，由於兩國在南海問題上顯著對立，兩國外交目前陷入停滯。正如中國國務院總理李克強本周所指出的那樣，「中日關係有改善的勢頭，但仍然脆弱、不夠鞏固」。

儘管如此，兩國政府官員接觸的機會正逐漸增多，因此存在著中國專家橫井裕發揮積極作用的空間。

接下來，中日外相有望訪問對方國家，雙方也正為召開久違的第四次中日經濟高層對話調整日程，東京方面還將主持中日韓首腦會談。若橫井裕確實上任，他將試圖借助於這些安排進一步改善亞洲兩大經濟強國之間的雙邊關係。

（責編：歐陽成）

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