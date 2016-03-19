維珍航空布蘭森回應中國乘客「被歧視」事件

2016年3月19日

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 維珍航空創辦人理查德·布蘭森（Richard Branson）在社交媒體及網站回應中國乘客被歧視事件。

維珍航空創辦人理查德·布蘭森（Richard Branson）在社交媒體及網站回應中國乘客被歧視事件。

他指，事件未經充分調查，已在網絡引起大量討論。維珍航空「不會容忍種族歧視，亦不會容忍殘疾歧視。」 布蘭森指事件令他感到遺憾。維珍就事件已展開全面調查，並與機組人員及其他乘客進行對話。

維珍的調查發現，當時的女乘客與一名患有帕金森症的男乘客發生爭執，兩人情緒一度失控。他指，機組人員盡全力控制局面，兩名乘客被請到分開的座位。

布蘭森在文章表達感受，指草率下結論可能會造成嚴重影響，並指幾位機組人員已履行職責，仍在網絡被詬病。

他亦呼籲民眾在社交媒體上發表意見前，多加思量對方的感受。

該名中國女乘客以網名「PP不休」3月3日在微博發文，指兩天前乘坐維珍航空VS250的航班再倫敦飛往上海。在剛登機的時候，她在彎腰在座位找耳機的時候，被一名白人男子辱罵是「中國豬」。

她指，沒有機組人員制止這名白人乘客，而且一名叫Nathan Smith 的人員要求她不要跟他爭吵，否則會趕她下機。女乘客質疑，為何沒有機組人員向她道歉，而一名自稱患精神病並表現嚴重攻擊性及種族歧視的人能在機上不受控制。

這名女乘客其後向維珍航空寫投訴信，要求追究責任。

她的貼文在微博上被瘋傳，引起熱烈討論。大量中國網民在維珍航空的官方微博帳號、臉書專頁留言，指控維珍航空種族歧視。一些網民更聲言以後不會再乘搭維珍航空。

一名網友在微博上說：「滿篇謊言鬼才信，你們繼續侮辱乘客，我們永遠不會坐維珍的航班。」

「帝吧」網民亦再次「出征」，在維珍航空的臉書專頁上以特有的「表情包」留言。

不過，有另一名名為凱瑟琳‧瓊斯（Catherine Jones）乘客在網上留言，指事件有些事實不符。

她指事發當時，她就坐在涉事白人男子的後方。她說，兩人爭吵期間，女子亦有辱罵白人男子。機組人員亦曾警告白人男子，說假如他繼續鬧事，將會被趕下飛機。瓊斯指，當時機組人員曾嘗試把男子移至第二個機倉，但另一機倉已滿。

瓊斯說，該名男子粗魯無禮，並先挑起事端。她指，她不確定男子不是種族歧視，但女乘客的版本跟她所看到的有所出入。

在微博上，亦有另一位名叫Fishkeyia_ 的網友說，她和兩為朋友當時亦在飛機上，指「PP不休」說的是事實，而她在事件上沒有犯錯。

布蘭森並沒有對這些不同見聞做出回應。