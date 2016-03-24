中國山西同煤集團事故已致19人遇難

圖片版權 Xinhua Image caption 山西大同煤礦集團是中國第三大煤礦企業。

當地時間周三（3月23日）晚間發生在中國山西的一起安全事故已經造成19人死亡。

中國媒體報道稱，事件發時，129名礦工正在地下工作。截至BBC中文網記者發稿，已經有至少110人獲救。官方媒體尚未公布受傷人數。

據悉，事故發生在當地時間晚間10點10分。據中國媒體的初步分析，事件起因於採空區強制放頂，導致上方突然塌落。

山西省委省政府在事故發生後作出回應，稱會「查明事故原因， 防止次生災難。」

山西大同煤礦集團是中國第三大煤礦企業，礦井位於山西省朔州市山陰縣馬營鄉。該公司的公告稱，其每年生產力可達90萬噸。

圖片版權 EPA Image caption 2015年8月12日，天津市濱海新區塘沽開發區瑞海國際物流公司所屬的危險品倉庫發生爆炸導致165人死亡，798人受傷。

不過，儘管此次事故傷害重大，但中國國家安全監管總局說，近年來類似事故發生率已經在下降。該機構說，自1998年以來，煤礦事故死亡人數由當時最高的年近7000人下降到2013年的1067人。

另據《中國礦業報》報道，去年中國安全生產事故發生率保持在持續在下降的狀態，事故起數與死亡人數百分比分別下降7.9%和2.8%。煤礦事故發數與死亡人數的百分比也分別下降32.3%和36.8%。

不過，近年的一些生產安全事故常見諸於報端。2015年8月12日，天津市濱海新區塘沽開發區瑞海國際物流公司所屬的危險品倉庫發生爆炸導致165人死亡，798人受傷。

2013年12月22日，青島市黃島區秦皇路與齋堂島路交界口的中石化輸油管破裂病發生重大爆炸事故，導致62人死亡和136人受傷。

2013年5月11日，四川瀘州市盧縣桃子溝煤業公司發生重大瓦斯爆炸事故，導致28人死亡，18人受傷。

（撰稿：楊易林 責編：歐陽成）