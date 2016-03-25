中國 「因促習近平辭職信扣押20人」

圖片版權 Apple Daily Image caption 中國媒體並沒有報導賈葭的失蹤

BBC獲知，在一封要求習近平辭職的公開信在互聯網上發表後，目前共有20人被扣押調查。

該信件於本月較早前被登載在有政府背景的網站「無界新聞」上。

雖然信件很快被刪除，但是一個被保存起來的版本仍然能夠在網上找到。

在多數國家，這樣一封信的內容將不過是一場平平無奇的論辯。

「習近平同志，你好。我們是忠誠的共產黨員，」該信的開頭這樣寫道，隨後直接提出了祈使。

「我們給你寫這封信，要求你辭去所有黨和國家領導職務。」

不過，在中國，這類事件當然是前所未聞，尤其是在一個有官方背景的網站上。當局已經作出了嚴肅的反應。

「權力全面抓到自己的手裏」

專欄作者賈葭被扣押一事，被廣泛報導為和這一信件有關。

他的朋友表示，賈葭只不過是在網上看到這封信後致電無界新聞的主編詢問情況。

圖片版權 AP Image caption 中國國家主席習近平近日探訪國家電視台引起廣泛關注

但現在，BBC與無界新聞一名要求匿名的員工談過，該員工表示，除了賈葭，還有另外16人已經被「帶走」。

該消息源指，這些人當中有六人是直接在該網站供職，包括一名高級經理和一名資深編輯，還有另外10人是為一家相關的科技公司工作。

此外，一名居住在美國的中國異見人士稱，自己三名居住在中國廣東的親戚也因為此事遭到拘捕。溫雲超（音）稱，雖然他對辭職信一事一無所知，但其父母和兄弟被控制的原因是要讓他披露相關信息。

該信件所表達的不滿集中在指習近平主席「將權力全面抓到自己的手裏」，並且認為他在重大經濟和外交決策上有誤判，並進一步限制言論自由。

後者指的是習近平在上月高調探訪國有電視台和報社，並在期間告訴記者，他們的首要責任是忠於共產黨。

媒體噤聲

該信件最初出現在一個境外中文網站上，遠離中共監控的範圍，但最大的問題是，它如何出現在了無界新聞的網頁上。

任何一個有理智的中國媒體編輯有意識地發表這樣一份文件，似乎都不太可能，因此在一些中國記者中間有人私下猜測指，要麼是無界新聞被黑客攻擊，要麼是在使用某種自動的發稿軟件。

這種說法或許可以解釋，為什麼有10名技術人員被扣押。

在該信件被刪除後，無界新聞網站曾一度不能打開，但現在已經恢復運轉。

受訪的這名無界新聞員工稱，剩下的記者已經停止再為網站寫新的文章，網站目前只是轉載新華社和《人民日報》的文章。

無界新聞由財訊傳媒集團（該公司還運營著著名的《財經》雜誌）、電子商務巨頭阿里巴巴以及中國新疆自治區政府共同擁有。

雖然該信件的真實性存疑，但它已經得到了外國媒體的廣泛關注，只不過在中國境內一如所料地沒有任何報導。

一些觀察人士表示，這封信的出現正值其他一些聲音也在批評習近平主席在控制媒體的政策。

地產商人任志強在社交媒體上有大量追隨者，他猛烈抨擊習近平參觀媒體的舉動，指他使黨的需求凌駕於人民的需求之上。

之後不久，他的微博帳戶被刪除，而他本人也受到黨媒的攻擊，指他「影響惡劣」。

北京大學法學院張千帆則似乎從這些事件中聽到來自另一個時代的迴響。

他說，當局在持續試圖令時間倒退，用一些文革時毛澤東的策略來打擊知識分子和政治對手。

但是他表示，如今越來越多人有辦法去回應那些打壓和控制的力量。

「隨著互聯網發展，」他告訴我說，「現在要逼人們閉嘴要難得多。」