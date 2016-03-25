中國媒體專欄作者賈葭向BBC證實「獲釋」

圖片版權 Apple Daily Image caption 賈葭對BBC記者證實，他已經獲得自由。

中國媒體專欄作者賈葭對BBC北京記者表示，他目前已經獲得自由，並且很安全。

賈葭還在自己的社交媒體微信的朋友圈上寫道：「感謝大家，銘感五內，不敢或忘」。

據信，賈葭現在與家人在一起。

但是，由於賈葭事件受到牽連被捕的在無界新聞工作的六人，以及另外10名為一家相關科技公司工作的人仍被沒有獲釋。

中國媒體專欄作者賈葭自3月18日晚上起開始失聯，當時他正要登上飛機，飛往香港。在前往香港途中失蹤。

之後，他的妻子已經報稱丈夫失蹤。

有人相信他曾就一封呼籲國家主席習近平辭職的匿名信件被刊載上網而發出過提醒。

該封信件短暫出現在一個有政府背景的網站上，但很快被刪除。

BBC駐北京記者沙磊說，表面上看來，這似乎是在當局著意提升習近平形像的背景下，一系列高姿態審查當中的最新一次事件。

我們知道什麼？

賈葭年紀在30多歲，以在騰訊新聞網站上撰寫社會時政評論著稱。

在他此前「失聯」當天，他原定要乘飛機從北京前往香港。

香港《蘋果日報》引述賈葭的妻子說，賈葭原定要在當晚到一個朋友家裏，但他沒有出現。第二天，他也沒有如約前往一個午餐飯局。

他的律師燕薪上周對BBC說：「到底是誰帶走了他，原因是什麼，我們沒有任何頭緒……一種可能是，他是在機場被帶走的。」

「他的妻子還沒有收到任何正式文件說明賈葭現在身在哪裏，狀況如何。」

燕律師補充說，賈葭的航班訂票記錄也找不到了，目前正在和賈妻一起向出入境部門查詢。

有報導說，賈葭較早前曾告訴朋友說，他覺得因為關於習近平的那封信，他可能要出事了。

那封信說了什麼？

圖片版權 Watching.cn Image caption 該封公開信指中國最高領導人縱容「個人崇拜」

3月4日，有關的信件在與政府有聯繫的無界新聞網上出現時，立即引起了注意。

信件是寫給習近平主席的，信中呼籲他辭職，並指他「將權力全面抓到自己的手裏」，縱容「個人崇拜」，還從外交政策到經濟決策等方面對他提出了批評。

該信的落款是「忠誠的共產黨員」。

在媒體上公然出現對中國政府和習近平的直接批評，這種在中國大陸幾乎前所未聞，更別說是有政府關係的媒體了。

消息指，賈葭堅稱自己和那封信無關，但他看到信件被刊載後，向無界新聞的一個編輯、他的朋友歐陽洪亮發出了提醒。

BBC記者曾嘗試聯繫歐陽洪亮的手機，但沒有找到他。

無界新聞的其中一個員工還告訴BBC說，與這封信的刊載有關的人都在「接受調查」。

無界新聞聲稱，信件是從海外一個時常批評中國政府的網站「參與網」轉載的。

之後，該信已在無界新聞網站上被刪除，但在參與網上仍有登載。

（更新/整理：凱露）