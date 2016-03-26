洪秀柱成國民黨首位女主席 習近平祝賀

圖片版權 Reuters Image caption 在這次的大選中，洪秀柱的全國黨員票是78829票，得票率56.16%。

周六（3月26日），國民黨黨主席選舉結束，洪秀柱獲得至少56%的得票，將成為該黨首位女性黨主席。

中共總書記習近平也在當晚對洪秀柱表達祝賀，並希望國共兩黨能「繼續堅持「九二共識、反對台獨」。

在這次的大選中，洪秀柱的全國黨員票是78829票，得票率56.16%，第二高票是現任代理主席黃敏惠的46341票，得票率為33.02%，黃敏惠票數在南部的部分縣市領先洪秀柱。

其餘兩位李新及陳學聖分別是7604票與6784票。

洪秀柱在當地時間26日晚間出來發表勝選感言，她除了感謝黨員大眾在黨最困頓時期仍不拋棄黨之外，她也表示這次的選舉是最實際的行動「證明我們黨員的心是在一起的」。

她還說，未來她將「拾起第一塊磚頭，帶領黨從廢墟中站起」。洪秀柱也是國民百年來首位女性主席。她的任期將至2017年8月。

她也表示，她會努力讓過去敗選的恥辱化為成功的驕傲，並期許同志在未來與她一起奮鬥、加油。而對於3位競選對手，她也予以感謝，但是提到之前選舉時期的批評，洪秀柱則是認為大家「會一起將她放下」。

針對之前有人喊話，要是洪秀柱當選的話，黨內恐怕將爆發「出走潮」，洪秀柱則是認為不會發生「這是誤會，我們有共同的理念跟目標」。而在致詞結束後，參選人之一的陳學聖也與洪秀柱握手致意。

習近平祝賀

圖片版權 AP Image caption 中國國家主席習近平，也以共產黨總書記身分向洪秀柱發賀電。內容提到，希望國共兩黨能「繼續堅持「九二共識、反對台獨」，並鞏固互信基礎，共同維護台海和平穩定」。

在面對記者及國民黨幹部的恭喜時，洪秀柱也感嘆「沒有高興，只有重擔，只能休息一天」。

中國國家主席習近平，也以共產黨總書記身分向洪秀柱發賀電。內容提到，希望國共兩黨能「繼續堅持「九二共識、反對台獨」，並鞏固互信基礎，共同維護台海和平穩定」。

國民黨在今年1月的台灣總統大選中落敗，黨主席朱立倫宣佈辭職。

洪秀柱在1月20日宣佈參選國民黨黨主席，並說國民黨在大選遭遇空前的潰敗，使黨失去人心。「如果再不洗心革面，具有百年歷史的國民黨恐怕將淪為泡沫，被掃入歷史的灰燼之中。」

洪秀柱當時說，國民黨已經一無所有，無權可爭，無利可圖，希望未來找回核心價值、重新凝聚人心；大力整頓改革、提出願景；並且重用中生代、和培養新生代。

民進黨：「朝野攜手」

圖片版權 AP Image caption 即將執政的民進黨，也透過發言人王閔生發表聲明表達「蔡英文總統當選人的恭賀之意」。

即將執政的民進黨，也透過發言人王閔生發表聲明表達「蔡英文總統當選人的恭賀之意」。

王閔生表示，「面對台灣當前的諸多困境，朝野政黨與各界間的共識與合作，是全民的共同期待」。如要讓台灣的政黨政治走向更成熟的方向，他們期盼「朝野政黨能夠攜手，通力合作推動各項改革，共同解決台灣面臨的各項問題與困境」，這樣的行動「必為社會所樂見」。

外界認為，洪秀柱與中國大陸長期維持著良好互動，洪秀柱往後會有很大的機會多次訪問中國大陸，甚至有可能變成習近平與蔡英文間「溝通的橋樑」。洪秀柱日前受訪時也曾坦言，假若當選「會協助蔡英文了解對岸」。

黨內同志皆「祝福」

圖片版權 CNA Image caption 洪秀柱的最大競爭對手黃敏惠，則是在結果確定後，召開記者會表示恭喜洪秀柱，也「祝福」國民黨，也表示將持續替黨做志工，為黨為國努力。

洪秀柱的最大競爭對手黃敏惠，則是在結果確定後，召開記者會表示恭喜洪秀柱，也「祝福」國民黨，也表示將持續替黨做志工，為黨為國努力。並請大家在這艱困時期，要繼續「關心黨」。

但是國民黨內也有較為不同的「祝福」聲，前國民黨發言人楊偉中，就在臉書發文表示「國民黨即將重演虛假的團結大戲」，並表示誰當選，國民黨都有「兩大裂痕」無法彌補。一是「黨內地域、路線」，再來是「全黨與台灣主流民意和社會趨勢」的裂痕，擔憂國民黨愈走愈「非主流」。

他又提出，國民黨要再生，只有「三不」，「不頑抗轉型正義的工程；不幻想靠藍綠惡鬥執政，而是要彰顯本土、公義、革新的新價值；不死抱各式的ㄧ中框架，尤其應該以廢除國共論壇，展現與中國獨裁勢力、權貴資本的決裂。重視中國民主、人權與平等的課題」。但他都認為國民黨做不到了，文末「祝福」國民黨。

楊偉中在朱立倫敗選後辭去發言人職務，並一直希望國民黨能「重視本土、反思新的民意」、並多次批評黨中央「醬缸文化」深，並被視為是國民黨本土改革派、多次表示不樂見洪秀柱當選。

洪秀柱日前面對該等評論時，僅僅微笑表示「可能是雙方不夠認識，之後會找機會好好說明」。

幕僚或成黨幹部

外界預估，這次幫助洪秀柱競選的黨幕僚，未來將進駐黨中央成為率先被任用的職員，黨內可能會有新一波的人事異動。而先前洪秀柱說的「重用中生代、提拔新生代」是否會落實，也備受大家關注。

但是對比過去的黨員總投票率，洪秀柱這屆的選舉，狀況比過去幾屆相比都低，也讓部分人士猜測，雖然有高達4位競選，但因為明星光環較過去幾屆遜色，仍舊無法拉出最大投票率。

洪秀柱會得到黨內最高票支持，外界預估應該是與她擁有深厚的「眷村票」實力。屬於外省籍的洪秀柱，在黨內普遍受到老一輩來自中國大陸「外省籍」黨員的支持，尤其是死忠黨部「黃復興」裏的黨員，幾乎長期繳納黨費，也是具有最多投票資格黨員的黨部。

國民黨黨主席結果塵埃落定，將於3月28日舉辦交接，屆時，洪秀柱未來接近一年半的任期，能否帶領低迷的國民黨走出新格局，也將考驗著這位縱橫政界將近40年沙場老將的手腕。

（撰稿：鄭仲嵐、歐陽成/責編：歐陽成）