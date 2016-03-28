中國國家主席習近平啟程訪問捷克

2016年3月28日

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 習近平結束捷克訪問後，將赴美國參加第四屆核安全峰會。

中國國家主席習近平周一（28號）上午啟程對中東歐國家捷克進行國事訪問。此次訪問是中捷建交67年來中國國家主席首次對捷克的國事訪問。

習近平訪捷剋期間，將同捷克總統澤曼談及雙邊關係、「一帶一路」、中國-中東歐國家合作、和中歐關係等話題。

路透社稱，澤曼自2013年選舉上任起來，非常積極地推進與中國和俄羅斯的雙邊關係，而非捷克傳統伙伴北大西洋公約組織（NATO）和歐盟。

2015年11月，捷克與中國簽署「一帶一路」建設諒解備忘錄。中國是捷克的第三大貿易伙伴，雙邊貿易額達到約210億美元。

路透社稱，中國對澤曼夫婦出席去年北京「9· 3」閱兵表示感激。因為澤曼夫婦是唯一齣席該閱兵儀式的西方國家領導人。

在對捷克進行國事訪問前夕，習近平在捷克《權利報》發表了題為《奏響中捷關係的時代強音》的署名文章。

反對之聲

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 中國國家主席習近平訪問捷克前夕，首都布拉格街頭懸掛的中國國旗卻被人塗污。

BBC駐布拉格記者羅伯· 卡梅倫（Rob Cameron）稱，澤曼稱此次習近平之旅，將帶來約20億美金的投資。

但並非所有捷克人都對習近平的訪問表示歡迎。

習近平訪問前夕，布拉格街頭懸掛的中國國旗被人塗污。捷克警方一名發言人表示，布拉格街頭懸掛的數十面中國國旗「一夜之間被人潑上黑色顏料」。

反對中國西藏政策的捷克示威者預料將會在習近平訪問期間展開示威抗議活動。

而習近平訪捷期間，正值西方的復活節假期，羅伯·卡梅倫報道稱，很多當地人都已離城度假。

結束捷克的2天國事訪問後，習近平將前往美國參加第四屆核安全峰會。

（撰文：覓雲 責編：葉靖斯）