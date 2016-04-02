「河南中牟一高中女教師要二孩須排號」

中國媒體報道，河南省鄭州市中牟縣一所高中校長規定該校想要二孩的女教師「必須排號」，違者會受到調崗甚至開除處分。

新浪河南官方微博帳號周六（4月2日）貼出河南電視台一則報道的系列視頻截屏，曝光中牟縣第一高級中學校長規定該校女教師不得隨意懷孕要二孩。

報道說，該校向全體教師下發通知稱，由於學校女教師人數較多，涉及的教學工作面大，所以必須施行有序生育。

這一文件明確規定各學科可以懷二胎的教師名額，今年上半年為15人，下半年16人。

違規調派小賣部

違反規定懷孕的女教師，會被調至學校小賣部工作。而為了徹底杜絕這種現象，該校領導甚至表示，或將偷偷懷孕者開除。

有排不上號的教師稱，懷孕名額已經排到2020年之後，非常著急。

據報道，必須排號懷孕的規定在中牟縣的不少中小學都存在。

網友熱議

圖片版權 Reuters Image caption 中國兩孩政策全面實施以來，引發一系列問題和爭議。

截至目前，新浪微博「生孩須排號」的話題已有近700萬閱讀量，兩萬以上人討論。新浪河南的帖子吸引1萬多次轉發和1萬多條評論。

這一微博號發起的投票已有兩萬多人參與，其中50%以上的網友認為此舉剝奪了女教師的權利，但也有超過8%的人認為可以理解，懷孕的多，會影響學校教學。另有超過30%的網友認為應該可以找到更好的解決辦法。

中國兩孩政策全面實施以來，引發一系列問題和爭議。

據中國國家衛生計生委官員表示，全國符合全面二孩政策的夫婦約有9000萬對，其中50%超過40歲，60%超過35歲，高齡孕婦潛在人數多，發生併發症的風險隨之增加。

中牟縣學校用行政手段規定生育名額的這種現象，雖然遭到批評，但能否杜絕，還是個未知數。

（編寫：張泳，責編：歐陽成）