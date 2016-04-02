鴻海夏普終簽約 台企「全入主」日本企業

圖片版權 CNA Image caption 鴻海董事長郭台銘與集團副總裁戴正吳，還有夏普的社長高橋興三，三人一同出席。

鴻海投資夏普，終於在周六（4月2日）舉辦簽約儀式。鴻海董事長郭台銘強調，會用「一周七天的工作精神」全力讓夏普在4年內轉虧為盈，讓夏普再創下個「百年榮景」。

這筆交易案，原先鴻海一度在2月以近5000億日幣（約45億美金）收購，但因為夏普突然爆出一筆高額的「或有負債」，一度讓鴻海有所疑慮。

最後在經過多次協商，鴻海集團與郭台銘個人投資取得夏普66％股權，總投資額達到3888億日幣（約35億美金）下，這場談了4年多的交易案才塵埃落定。

鴻海董事長郭台銘與集團副總裁戴正吳，還有夏普的社長高橋興三，三人一同出席。

成立於1912年的夏普，是日本知名的百年老字號家電製造商，2001年發售的AQUOS液晶螢幕，更是一舉將夏普推向「液晶帝國」，一度市佔率達到42%。

不過，由於轉投資失利，加上液晶市場漸漸被崛起的韓國電子廠商給瓜分，夏普最終陷入連年盈虧，最後選擇讓台灣的鴻海投資合作，納入鴻海的子公司下。

能否解決日本疑慮？

圖片版權 AP Image caption 日媒的疑慮首先就是技術部分恐怕會外流，夏普擁有世界自豪的面板技術與工廠，甚至在開發上，從以前的電漿技術到液晶，始終帶領潮流。

鴻海雖然風光入主夏普，夏普也暫時在財政困境上解決燃眉之急，但仍有一些問題，是日本媒體所擔憂的。

日媒的疑慮首先就是技術部分恐怕會外流，夏普擁有世界自豪的面板技術與工廠，甚至在開發上，從以前的電漿技術到液晶，始終帶領潮流。在鴻海入主後，這些技術會不會被鴻海「整碗端走」，曾經在日本引起議論。

而日前，鴻海副總裁戴正吳在面對日本記者這樣提問時，認為鴻海很重視技術層面，4年來跟夏普的合作也沒有發生此類問題，認為這樣子的傳言都是傳媒刻意炒作出來的。

再來不放心的是鴻海龐大的中國背景，鴻海在中國的「富士康」集團，在中國各地都有龐大的工廠，有的廠房員工甚至達到20萬人，儼然成為一個自給自足的小國家，鴻海集團也是西進中國大陸投資的絕佳案例，旗下員工幾乎大比例是中國大陸籍。

再加上郭台銘的山西「外省人」背景在日媒的介紹下，他們擔憂的是夏普這個老字號賣給的不是台資企業，更是一個「傾中資」企業，他們懷疑這個集團背後已經被龐大的中國政府給控制。

最後則是企業文化「如何適應」，一個日本公司被台灣公司收購下，變成夏普這百年老企業要去適應鴻海這個42年「中生代企業」的文化，而且台日兩方的企業文化能否融合，甚至會不會讓這個世界品牌被「台灣化」，成為他們最擔心的一點。

而郭台銘則在4月2日記者會上用英文回應，夏普不單是日本公司，更是間世界性公司。「我是知道大家會有疑慮，夏普為何選擇國外的公司，但是世界是平的，商業也是無國界，我們都會成為世界級的公司」。

（責編：歐陽成）