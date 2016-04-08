中國新疆企業與巴基斯坦簽訂二十億協議

圖片版權 AFP Image caption 中巴兩國在2015年4月達成協議，提升兩國戰略合作關係

中國西部新疆維吾爾自治區黨委書記張春賢訪問巴基斯坦期間，新疆企業與這個接壤的國家簽訂了價值約20億美元的合作協議。

張春賢還會見了巴基斯坦總理納瓦茲·謝里夫（Muhammad Nawaz）。

兩國在去年達成協議，將兩國關係提升為全天候戰略合作伙伴關係，併合作發展總值460億美元的能源和基礎設施項目，建立中方所說的「中巴經濟走廊」，以幫助巴國提振基礎設施和能源領域。

而中國則將會在巴基斯坦瓜達爾市的港口獲得設立自由貿易區的機會，以令完全內陸的新疆地區得以通過巴基斯坦獲得通向阿拉伯海的通道，從而令中國商品能夠從這條通道到達歐洲的中東地區。

「中巴經濟走廊是『一帶一路』旗艦項目」，《新疆日報》引述張春賢說，「新疆是絲綢之路經濟帶核心區，是中巴經濟走廊起點，可以在推進中巴經濟走廊建設中發揮重要作用……新疆也一直擇時巴基斯坦當作優先合作伙伴。」

《新疆日報》指，在四天訪問期間，張春賢和巴國總理謝里夫會面，並且訪問了伊斯蘭堡、卡拉奇市和瓜達爾港等地。

新疆企業與巴基斯坦政府和企業簽署一系列合作協議，涉及國際物流、基礎設施建設、互聯網數據服務以及民生項目等。其中新疆能源企業特變電工與巴基斯坦尼沙特集團簽訂的火電站項目協議總投資近20億美元。

謝里夫指，與中國的關係是巴基斯坦外交政策的基石，巴中經濟走廊是巴國最大的對外綜合項目，表示這一項目的建設將極大地促進巴基斯坦的整體發展水平。

路透社報導指，中巴兩國的關係很大程度上建基於對共同鄰國印度的戒備，以及希望制衡美國在這一地區的影響力。

不過，中國也一直在敦促巴基斯坦清除新疆邊境附近普什圖族聚居地的武裝分子。

《新疆日報》指，張春賢還考察了伊斯蘭堡的清真寺，了解巴基斯坦宗教事務管理的做法。雙方也將加強反恐領域的合作。

（編寫：列爾 責編：蕭爾）