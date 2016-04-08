英外交大臣: 香港獨立「不是一個現實的選擇」

圖片版權 EPA Image caption 哈蒙德周五會見了香港特首梁振英。

英國外交大臣菲利普·哈蒙德（Philip Hammond）星期五（4月8日）說，對香港來說，獨立「不是一個現實的選擇」。

他當天還表示，香港銅鑼灣書店書商李波「是被脅迫帶走的」，這也讓香港商界感到「擔憂」。

哈蒙德在香港接受了BBC在香港記者劉琳的專訪。

哈蒙德說，「英國政府認為，對香港來說，獨立不是一個現實的選擇。我們在上個世紀80年代開始與中國談判時就考慮過這個問題，當時我們的結論就是而 且現在仍然認為，香港獨立不是現實的選擇。我們認為一國兩制對香港和中國才是正確的選擇。而且我們非常希望一國兩制的安排在未來許多年中將會繼續。「

就書商李波事件，他說：「基於我們獲得的信息，我們的看法是我們認為他是非自願被帶走的。我們現在有兩個目標。」

「第一是對李波盡到我們的領事責任。他是英國公民。我們要他回到香港，在說話或做事時不受任何限制或恫嚇。第二，我們要求此事不要以負面形式影響到香港未來的成功，影響對一國兩制的信心。我要求確保他回到香港，能自由從事公民的正常活動而不受到任何恫嚇。」

東亞之行

哈蒙德周五抵達香港開啟他的東亞之行。這是英國外交大臣五年多以來首次訪問香港。

香港是哈蒙德東亞之行的首站，他隨後還將出席在日本舉行的七國集團外長會議。

哈蒙德周五會見了香港特首梁振英。香港《南華早報》報道，在會談中，哈蒙德強調了英國作為中英聯合聲明的簽字方致力維護聲明，支持香港高度自治，人權和自由。

他還強調了「一國兩制」以及重啟政改進程的重要性。

早些時候，英國外交部發表的聲明說，在與香港首席大法官會晤時，哈蒙德將強調法治是「一國兩制」的基石，以及香港與英國法律體系的緊密聯繫。

哈蒙德還會提到尊重自由和人權的問題。

去年發生的銅鑼灣書店五名書商失蹤一事，讓外界批評北京正在損壞公民自由。

去年10月以來，五名與巨流傳媒有限公司有關的男子一度失蹤。這家書店以出版中國領導人八卦圖書出名。失蹤者之一李波是英國公民。目前這五人都已被找到。

哈蒙德曾在一份報告中作出強硬表態稱，李波失蹤事件這嚴重違反了《中英聯合聲明》，破壞了「一國兩制」的原則，「嚴重違反」了中英兩國達成的旨在保留香港司法自治權的協議。

哈蒙德周五（4月8日）發佈行前聲明稱，「法律精神是一個開放公平社會的基礎。香港的成功源於獨立的司法體系，以及對人權和自由的尊重。」

「儘管香港的『一國兩制』模式大多時候運轉正常，但最近發生的書商案件引發了普遍關注。」哈蒙德表示。

（編譯：董樂/川江 責編：歐陽成）