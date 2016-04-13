香港理工大學英籍講師證實在中國遇害

圖片版權 BBC Chinese Image caption 鮑爾在香港理工大學網頁的個人資料。

香港警方證實，上個月失蹤的香港理工大學英國籍講師鮑爾（Hilary Bower）已於3月22日在中國遇害。

BBC中文網向香港警方了解到，尖沙咀警署於3月30日接獲一名女子報案，稱她60歲的男友在3月21日最後一次露面後即失蹤，警方將案件列為「失蹤人口」。警方獲報後展開調查，發現他有出境紀錄，因此連絡內地相關部門。

根據法新社報道，鮑爾居住在與香港接壤的中國深圳市，通勤來往兩地。香港警方並沒有明確指出鮑爾在何地、以什麼方式遇害。

警方在聲明中表示，接獲內地相關部門通知，鮑爾在3月22日晚間於內地遇害，已將結果通知家屬。警方回應BBC中文網查詢時，表示目前不能說是鮑爾是被「謀殺」（murdered），而是以「遇害」（killed）稱之。

英國駐香港總領事館周三（4月13日）回復BBC中文網查詢，引述一名英國外交部發言人說：「我們會協助在中國南方失蹤的英國公民家屬，並且向當地政府急切尋求進一步的消息。」

現年60歲的英國人鮑爾，任教於香港理工大學英語教學中心。根據他在校方網頁上的自我介紹，他自1996年起在理大任教，也曾經在中國、韓國、泰國、西班牙及科威特從事教學。

根據香港《南華早報》報道，鮑爾的遇害可能與財務有關。他在近日以900萬港元（約750萬人民幣，116萬美元）賣出位於深圳蛇口的一處房地產，正在等待收款。香港《蘋果日報》報道，鮑爾與女友及六歲的兒子居住在深圳，但同時也有其他親密女性友人。

（撰稿：劉子維 責編：蕭爾）