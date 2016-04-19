爭議之中　台法務部將赴陸協商「第三地犯罪」

圖片版權 cna Image caption 台灣法務部拍板定案，將派遣10人代表團前往北京磋商，法務部並提出三點方向希望與中方合作

台灣法務部將於周三（4月20日）正式派遣10人訪問團前往北京，就「肯尼亞」案爆發以來的兩岸司法互助上的爭議進行討論。

自從台灣45人涉及電信詐騙，而被中國強制帶回北京偵訊的「肯尼亞案」後，就引起台灣諸多人士不滿，讓台方一直想要借由正式管道與中方交涉。

19日時，台灣法務部正在網絡上發佈新聞稿，證實20日將組團前往北京商討此事。

法務部在新聞中強調，會就「共同協商」、「分工合作」與「建立原則」等三個方向與中方磋商，預計於22日返台。

其中「共同偵辦」一部分，被認為是台方想要與中方建立平等的辦案空間及平台。台灣法務部也希望趁此機會探望目前被關押的「肯尼亞案」台灣嫌疑犯，了解相關的環境以及身心狀況。

香港媒體則認為，這場協商將是切切實實的「兩岸外交及法律角力戰」，所有的勢力跟發聲將在這次的協商中赤裸展現。

甚至連新總統蔡英文都還沒上任，中國的「環球網」就引用新加坡「聯合早報」評述，認為這是蔡英文在兩岸「外交模糊戰」的失敗，也許會讓蔡英文提前對「一中原則」作出表態。

結合法律專家

圖片版權 cna Image caption 台灣的法律代表團團長，將由熟稔兩岸協商的陳文琪帶領，前往中國磋商

台灣方面相當重視這一次的出訪，並組成了10人拜訪團，由台灣三個專門溝通兩岸事務的部門（法務部、海基會與陸委會）分別派出熟稔法律的專家共同前往，探討兩岸如何在第三地犯罪時的處置方式。

其中團長則是台灣法務部「國際及兩岸法律司」司長陳文琪，其他9人分別有法務部3人、陸委會2人、刑事局3人及海基會1人。

依照台灣法務部的規劃，希望沿用過去的「菲律賓」模式，在台灣檢察體系人員赴中國「共同搜證」後，一併將各項罪證送回台灣辦理。

這次的「登陸協商」之前也歷經波折，曾有一度18日會有組團赴中的消息，但最後中方仍決定取消，當時台灣官方也只表示「細節等待確認」。

台灣意見不一

這些電信詐騙案件爭議在台灣，始終出現「抗議中國」與「自我檢討」等兩派不同的聲音，而其中法務部長羅瑩雪則是「自我檢討」派中相當鮮明的人物。

甚至在日前，法務部還在網絡上公開發佈「自己錯了還怪別人」一文，認為部分立法委員一直在煽動對中國的仇恨，完全不知道兩岸協商需要等雙方同意跟時間。文末並指希望這些立委「適可而止、放過台灣」。

當時這篇口語「新聞稿」在晚上發佈時，瞬間引起不少爭議。隔天羅瑩雪承認是她下筆，並且針對的就是台灣政黨「時代力量」的若干立委，在朝野間又掀起爭議。

而台灣的行政院發言人孫立群也認為，兩岸從2011年起都有法律爭議。但是肯尼亞案的受害人都是中國人，也非共同偵破，與過去案例有些不同。

Image caption 台灣法務部長羅瑩雪授意下，日前發佈了一則新聞稿「自己錯了還怪別人」，在台灣引起極大爭議（網站截圖）

反對聲音持續

然而，即便如此，台灣也是有許多認為中國太過「霸道」的聲浪，其中民進黨及時代力量的立委對此激烈批評，國民黨與新黨等黨派則認為「不法之徒都不容逍遙法外」。

日前，時代力量立委與該黨主席黃國昌也跟BBC記者表示「羅瑩雪的法律知識錯的離譜」，並表示「一個國家主張的管轄權，跟要不要送到這國，是完全兩個層次的事」。

而羅瑩雪的言論在近日以來更加激烈，網絡上甚至出現「羅瑩雪語錄」記錄她的言行，並被網友們封為「女戰神」。但她表示，她也不是神，不是好戰之人，只是希望事情快落幕「不像有些人帶著有色眼鏡，不能理性思考」。

兩岸是否能就這次的協商，解決過去就「肯尼亞案」或是「馬來西亞案」等種種事件下所引發的爭議，也是各家關注的焦點。

（責編：歐陽成）