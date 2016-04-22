台灣候任總統蔡英文當選「2016時代百人」

圖片版權 Getty Image caption 蔡英文被形容為：平靜神情下包覆著鋼鐵的內在

美國《時代雜誌》（TIME）公布2016全球最具影響力百大人物，在領袖人物類別，台灣候任總統蔡英文與緬甸外長昂山素季，諾貝爾得主屠呦呦及正在爭取美國民主黨總統提名的前國務卿希拉里同時入選。

時代雜誌2016全球最具影響力百大人物名單，分成領袖、藝術、先鋒、頂尖人物和指標人物等類別。

其他當選的著名人物包括美國總統奧巴馬、中國國家主席習近平、德國總理默克爾、法國總統奧朗德、俄羅斯總統普京、教宗方濟各、Facebook創辦人朱克伯格和他的妻子、蘋果公司行政總裁庫克、中國萬達集團董事長王健林、奧斯卡影帝萊昂納多·迪卡普裏奧、英國流行天后阿黛爾、日本藝術家草間彌生等。

圖片版權 AP Image caption 來自中國的諾貝爾得主屠呦呦也在名單裏。

香港及台灣壹傳媒集團創辦人黎智英為《時代周刊》撰文以「民主新面貌」為題介紹蔡英文。他說，蔡英文展現華人社會民主是可能的，且可和平獲得；又形容蔡英文平靜神情下包覆著鋼鐵的內在。

黎智英說：「曾在台北家中邀蔡英文餐敘，她帶來一瓶上好法國紅酒，並笑稱只有懂得享受生活的人才能當個好領袖，因為懂得享受生活，才會珍惜別人也追尋的美好事物，蔡英文是位深知台灣人民需求的新領袖。」

（撰稿：田耕）