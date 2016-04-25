圖輯：2016北京車展拉開帷幕

2016北京國際汽車展覽會（2016北京車展）於周一（4月25日）至5月4日舉行。北京車展逢雙年在北京舉行一次，今年是第14屆。中外汽車業界今年有哪些新車展示？來看看BBC中文網的圖輯。

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保時捷718 Cayman 在周日（4月24日）的媒體開放日上全球首次亮相。

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上汽大眾的C級轎車PHIDEON在北京車展進行首秀，PHIDEON之前亮相過日內萬車展。其中文名將在本屆車展公布。

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北京奔馳新一代長軸距E級車全球首發。全新一代奔馳E級長軸距版相比海外版標凖軸距車型，在車身長度和軸距方面都大幅增加。

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賓利新款慕尚長軸距版相比老款車型採用了全新的前臉設計，採用了全LED大燈組。

動力方面，新車搭載6.8T V8發動機，最大功率輸出512馬力，峰值扭矩1020N·m。傳動方面，匹配ZF的8速自動變速箱。該發動機還具備氣缸鈍化技術，能夠按需使用，進一步降低油耗。

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豐田也發佈了自家的新車：FCV Plus概念車。該車為燃料電池車，其燃料電池堆設置在前輪之間，而氫氣罐放在車後，並配備四輪電機驅動。該車內飾設計簡約，除了四座布局外，該車的方向盤採用方形設計，並配備抬頭顯示功能。

有評論認為：從外觀上看，該車進入量產可能需要一些時間，但它代表的是豐田未來研發方向，燃料電池一直以來都被豐田所看重，該車的發佈也是對未來的一種願景。

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福特F-150 Raptor正式亮相本屆車展，但新車將於2017正式進入中國銷售。

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蘭博基尼Huracan LP580-2亮相，新車搭載的5.2L V10自然吸氣發動機經過重新調校後，最大功率降低至580馬力，並採用後驅布局。

（編譯：覓雲 責編：蕭爾）