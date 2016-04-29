美副國務卿布林肯：期待與台灣首位女總統合作

圖片版權 AP Image caption 布林肯指出，美國將繼續基於美中《三個聯合公報》以及《台灣關係法》，堅持「一個中國政策」（資料照片）。

美國國務院副國務卿布林肯當地時間星期四（4月28日）在眾議院聽證會上表示，美國期待與台灣的首位女總統和各黨領袖合作，進一步強化美台關係。

台灣總統當選人蔡英文即將於5月20日在台北就職，成為台灣歷史上首位女總統。

布林肯在眾議院外交委員會聽證會的書面證詞中說，美方努力深化美國與台灣民眾之間的聯繫，並繼續呼籲兩岸在尊嚴與尊重的基礎上進行建設性對話，這種對話為海峽兩岸奠定和平與穩定的基礎，並促使兩岸關係得到顯著改善。

布林肯指出，美國將繼續基於美中《三個聯合公報》以及《台灣關係法》，堅持美方的「一個中國政策」。

他強調，美國期望與台灣首位領導人，以及各黨領導人合作加強雙方關係。

布林肯還表示，美國在亞太地區堅持基本人權和自由，今年一月份的台灣大選，台灣民眾再次向世界展現了華語地區成熟的民主。

在談到與中國的關係時，布林肯表示，美中在面對全球挑戰議題時發展了廣泛、實際的深度合作關係，與此同時，雙方在一些領域有著直接和坦率的分歧。

他認為，美方與中方的接觸幫助中國進行了艱難的改革，包括將那些先前受保護的經濟領域向外國競爭者開放，採取步驟令經濟體系現代化，並在國際事物中發揮更具建設性的作用，應對包括伊朗核項目、朝鮮核試爆和彈道導彈試驗等全球挑戰，並在氣候改變議題上取得進展，包括雙方近日在巴黎氣候協定方面合作取得的成績。

但美國國務院副國務卿布林肯指出，在雙方存在分歧的地方，美方直接與中方接觸，旨在縮小分歧並防止衝突。

他強調，這點很重要，因為美中在相當多的領域仍然存在分歧，包括中國在南中國海令局勢不穩的（填海造島）活動，網絡（攻擊）活動，否認國際社會認同的人權和基本權利等。

（編譯/責編：蕭爾）