中國軍方歌手宋祖英前往南海永暑礁演出
- 2016年 5月 4日
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在中國海軍組織下，海政文工團團長宋祖英周一晚上（5月2日）帶領團員，前往南海存在主權爭議的永暑礁（越南稱十字礁；菲律賓稱英雄礁）為官兵表演歌舞鼓舞士氣。
新華社報道引述宋祖英指，這是首次海政文工團到南沙島礁進行大規模慰問演出活動。演出約有50人參與，表演時間長約兩小時半。
周三（5月4日）「中國海軍網」發佈宋祖英與文工團在永暑礁演出的照片，讓外間一窺中國在永暑礁進行的工程──包括燈塔、碼頭及建築物等。
另外，文工團乘坐071型兩棲登陸艦昆崙山號登礁，所以相片亦能見到昆崙山號的蹤影。昆崙山號排水量超過二萬噸，可盛載四架直升機。
永暑礁位於南海，其主權存在爭議。除了中國之外，菲律賓、越南及台灣，都號稱擁有主權。
（撰稿：蔡曉穎 責編：蕭爾）