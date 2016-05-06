越南機場稱打人的安檢員被停職 但否認索賄

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越南《青年報》周五（5月6日）報道稱，金蘭國際機場安檢人員阮文泰（Nguyen Van Thai）已被罰款1000萬越南盾（450美元）。

越南民航局的調查稱，這名30歲的安檢人員擊打了一名中國遊客的背部。民航局已於周四作出了罰款決定。

機場方面稍早前已宣佈將阮文泰停職。阮文泰接受採訪時稱，一名乘客試圖奪走同事的「工具」，這「刺激」他作出了這一反應。

阮文泰還表示，另一名中國乘客指責機場安檢人員偷竊手機，但隨後這部手機在這名乘客的小孩手中找到，他對此感到氣憤。

《青年報》報道稱，金蘭國際機場總監潘黎宦表示，周一發生在該機場的這場衝突原因是越南航空飛往中國的航班出現了延誤。

中國駐越南胡志明市總領館周五早間在「領事保護」欄發佈通報稱，已就中國公民在越南芽莊機場被刁難一事再次向越方提出交涉，要求越方通報處理結果。

該通報透露，中國總領館要求越方嚴肅處理有關責任人，切實維護中國遊客的合法權益。此外，「當地媒體報道，芽莊機場涉事工作人員已被停職調查」。

BBC越南語科記者Hoang Nguyen分析:

越南曾於2014年5月發生大規模民眾反華暴亂事件。事件波及多家在越南投資的中國企業，很多工廠遭到不同程度的打砸，並造成人員傷亡和財產損失。

相對於發生在越南民眾和中國商人之間的衝突，這種發生在中國遊客和機場安檢人員之間的衝突非常少見。

此外，這次衝突通過社交媒體快速傳播，也是事件造成較大影響的原因。

中國官方新華社當天也引用越南《青年報》報道稱，越南芽莊金蘭國際機場總監潘黎宦5日表示，已經對一名毆打中國遊客的保安進行了停職處分。

潘黎宦稱，2日由于飛往中國上海的飛機晚點，中國遊客在等候區略有騷動。機場監控顯示，一名名為阮文泰的保安要求一名中國乘客坐下，被拒絕後擊打了該乘客的背部。目前，阮文泰已經被停職，等待進一步的處罰。

根據該報道，潘黎宦承認有工作人員擊打乘客，但否認機場工作人員向中國遊客索賄。

此前，一些中國網站稱中國遊客在金蘭國際機場被毆打並被索取小費。4日下午，潘黎宦曾表示，他堅信沒有發生任何毆打乘客的事件。

對此潘黎宦道歉稱，「由於員工不誠實和不恰當的報告，我得到了不實信息」。

根據此前中國媒體的報道，5月2日，一群來自中國四川和重慶的遊客從越南芽莊機場出境時被強索「小費」，越南邊檢人員甚至用中文直接喊「10元、10元」，一位「不配合」的遊客不但被推搡暴力對待，邊檢人員疑似揮舞著電擊棒威脅遊客，而且整個中國遊客團員被「坐地起價」，每人被要求給30元「小費」。事發時，機場現場還有飛往成都、重慶、上海6個航班的乘客，共約800-1000人，其中大部分是中國遊客。

社交網絡上發佈的一段視頻顯示，現場十分混亂，有身著工作人員制服的機場人員用手擊打一位中國遊客。

（撰稿：川江 責編：蕭爾）