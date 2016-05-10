觀察：正逐漸面臨攤牌的「一中政策」？

圖片版權 CNA Image caption 中國政府最近頻頻以「一中原則」向即將上任的民進黨新政府喊話，恐怕也將成為新政府上任後必須面對的棘手議題。（ＣＮＡ）

中國政府最近處處以「一中原則」向台灣新政府喊話，隨著上任日期接近，未來民進黨政府勢必面臨更多進逼。

「中華台北」為一中？

中國的《環球時報》10日再度發表社評，對於台灣即將上任的民進黨政府發言「參與WHA與一中原則無關」再度提出批評。中方官媒認為台灣愛來不來，要是來了「就要接受這個牌子」。

而在隨後的文章內容，也提到過去台灣都是以「中華台北」參與WHA大會，並認為「中華台北」就是接受「一中原則」的最好證明。文中形容民進黨只是「國際上的尋釁滋事分子」。

「中華台北」是台灣在以「中華民國」名義退出聯合國後，當時總統蔣介石秉持「漢賊不兩立」的原則，但又不放棄「中華民國」情況下，所衍伸出來的「新名詞」，原先是奧運會時使用，後來則被政府擴張到參與任何國際組織，甚至還發明「奧委會模式」一詞。

中方在民進黨政府上任之際「頻喊一中」，由最近一連串的事件，都可以看見中方巧妙地搬出「一中原則」招牌。一開始的「肯尼亞案」到「大馬案」等網絡詐欺，都以「中國有受害者」及「一中原則」為由，從第三國強行帶台灣籍嫌犯回去受審。

直到最近台灣是否要去WHA大會，中方也對此加緊聲明，台灣能參加WHA是體現「一中原則」的結果。在民進黨發出聲明後，則透過官媒持續加大對「一中」的詮釋，變成「中華台北」也屬「一中」。

從中方這一個月來的動作，處處可以看見在對即將上任的新政府「隔空喊話」，要是沒有接受「一中原則、九二共識」，那勢必會壓縮台灣在未來的國際參與空間。在各界看來，中方的力度漸漸加大，從原先的喊話，變成實質的「警告」。

民進黨強勢回「硬扣」

圖片版權 Image caption 中國官媒持續透過社評表示，台灣以「中華台北」名義參加，就是「一中原則」的最好證明（畫面截自環球網）

然而，民進黨也在思索如何從中方的言論中，走出一條自己的路。日前，對於是否要參與WHA一事，新任行政院發言人童振源指出「台灣參與WHA，跟是否支持一中原則，是毫無關聯」。

新政府不只表明不會缺席外，也認為WHO 秘書處連結「一中原則」的做法是「沒有必要」。而且一中原則，不論是聯合國、中國或是台灣，三方都有不同的詮釋，但台灣的國際參與「不應被任何政治框架強加」。

新政府的言論，很明顯在中國，抑或是現任國民黨政府眼中，是較為「不友善」的回應。而隨後，美國也透過駐台辦事處AIT聲明，支持台灣參與任何「有意義的」國際組織，因為台灣確實有「重要貢獻」。

美方也在稍後的國務院例行記者會上表示，樂見台灣出席世衛大會，美方也會基於「三公報」與「台灣關係法」中的台灣地位來看待，並表示美國的對華政策「沒有改變」。

國民黨堅持「各表」

台灣執政的國民黨方面，只剩不到10天的最後任期，他們對於下任政府的言行也不認同。台灣總統府聲明表示，「九二共識、一中各表」是根據「中華民國憲法」下定義的兩岸政策，絕非下任民進黨政府說的「政治框架」。

甚至對於民進黨聲明「聯合國大會第2758號決議文與台灣能參加WHA沒有關係」，總統府更認為是「嚴重誤解」。總統府發言人陳以信反問，如果兩相牴觸，那為何台灣「曾經38年會被全面封殺」。

聲明中再說，「九二共識、一中各表」大陸也表示尊重，「一中」就是「中華民國立場」，更表示是過去處理兩岸現狀的最好方式，因此才會「正面看待」。

在中方的立場日趨強硬下，台灣內部也出現了新舊政府對於參與WHA原因「各自解讀」的情況。而根據現在既定程序，台灣新任衛福部長林奏延即將在5月20日新政府就職當天啟程飛往瑞士。

外界認為，如果中方持續加大壓力，未來可能又會出現在以前民進黨政府時期，台灣經濟部長林信義當時被「羞辱」的情形。如果不出所料，中方未來會在各方面持續逼迫蔡英文政府在「一中原則」上做出攤牌動作。

對於中國的處處進逼「一中」，民進黨政府的觀察期也將在5月20日後正式結束，到時中國政府會不會一改先前的姿態，將是各方關注的焦點。

（責編：路西）