台北捷運隨機殺人案兇手被槍決伏法

圖片版權 CNA Image caption 鄭捷是在2014年5月21日在台北捷運殺害不認識的同車乘客，震驚社會。

2014年在台灣的台北捷運車廂內持刀隨機殺人，造成4死22傷的鄭捷，在台北時間周二（10日）晚間被槍決。

台灣法務部宣佈說，鄭捷是在晚間近9時行刑的，並說在麻醉之後，開槍3次斃命。

根據台灣的媒體報道，案件中死者的家屬對鄭捷伏法表示欣慰，希望鄭捷被槍決能夠令社會中意圖犯法殺人的分子有所警惕。

但是鄭捷的代表律師則指責台灣的司法部門，執行死刑過快，「不知道在急什麼」。

台灣的法務部則在執行完畢之後舉行記者會，回應稱鄭捷並非在死刑定讞之後，行刑最快的死囚。

鄭捷的行刑距離死刑定讞不到20天；據稱，鄭捷在臨刑之前，拒絕為其作為道歉，並因「怕痛」而要求注射麻醉藥。

（撰稿：威克，責編：橫路）