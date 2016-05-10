台北捷運隨機殺人案兇手被槍決伏法
- 2016年 5月 10日
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2014年在台灣的台北捷運車廂內持刀隨機殺人，造成4死22傷的鄭捷，在台北時間周二（10日）晚間被槍決。
台灣法務部宣佈說，鄭捷是在晚間近9時行刑的，並說在麻醉之後，開槍3次斃命。
根據台灣的媒體報道，案件中死者的家屬對鄭捷伏法表示欣慰，希望鄭捷被槍決能夠令社會中意圖犯法殺人的分子有所警惕。
但是鄭捷的代表律師則指責台灣的司法部門，執行死刑過快，「不知道在急什麼」。
台灣的法務部則在執行完畢之後舉行記者會，回應稱鄭捷並非在死刑定讞之後，行刑最快的死囚。
鄭捷的行刑距離死刑定讞不到20天；據稱，鄭捷在臨刑之前，拒絕為其作為道歉，並因「怕痛」而要求注射麻醉藥。
（撰稿：威克，責編：橫路）