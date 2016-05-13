令計劃在天津被提起公訴涉3宗罪

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前中共總書記胡錦濤的大總管、曾任全國政協副主席的令計劃被調查約一年半之後，天津檢察機關終於起訴令計劃，涉嫌為他人謀取利益，索取、非法收受他人巨額財務；非法獲取國家秘密，情節嚴重；濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失。

中國最高人民檢察院早前已偵查終結令計劃涉嫌受賄、非法獲取國家秘密、濫用職權一案，移交天津市人民檢察院第一分院審查，並向天津市第一中級人民法院提起公訴。

起訴書指控，令計劃利用其擔任中共中央辦公廳副主任、主任、中央書記處書記、中央統戰部部長、全國政協副主席等職務上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人巨額財務；非法獲取國家秘密，情節嚴重；濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重。

起訴書提出，對令計劃依法應當以受賄罪、非法獲取國家秘密罪、濫用職權罪追究刑事責任。

近日，天津市人民檢察院第一分院依法向天津市第一中級人民法院提起公訴。檢察機關在審查起訴階段依法告知了被告人令計劃享有的訴訟權利，並訊問了被告人令計劃，聽取了其辯護人的意見。

令計劃前年12月被中紀委宣佈接受調查，去年7月被「雙開（開除黨籍和公職」，由最高檢察院以涉嫌受賄罪對其立案偵查。

（撰稿/責編：路西）