觀點：張德江視察香港的四重意涵

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中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長張德江將於5月17日赴香港，出席香港特別行政區政府主辦的「一帶一路」高峰論壇，並視察香港特別行政區。這是中國正國家級領導人繼2012年之後首次赴港。由於香港社會的未來發展正處於一個特殊節點，因而張此訪倍受各方關注。

據報道，張德江此次赴港期間除了出席「一帶一路」高峰論壇外，還將會見特別行政區高層官員，包括四名泛民派立法會議員及各界人士等。

近年來，香港社會民粹主義泛濫，紛爭不斷，發展緩慢，矛盾疊加，一時陷入困頓，香港民眾對自身前途深感憂慮。張德江在此背景下視察香港，必將對未來中央與香港關係以及香港社會的發展產生積極影響。

首先，身為全國人大常委會委員長的張德江訪港，表明中央政府將堅定不移地貫徹「一國兩制」方針和香港基本法，堅定不移地維護香港長期繁榮穩定。

中國官方媒體在報道張德江此次訪港時，使用的是「視察」而非以前的「訪問」一詞，這引起了各界的注意和不同反應。

事實上，這沒有必要大驚小怪，官媒新華社稱張德江此行是「視察」香港，應是為了體現中央對香港特別行政區的主權，強調中央與特別行政區之間是一種授權者與被授權者的關係，凸顯香港是中國管轄的一個特別行政區，是一個地方行政單位。

正如全國港澳研究會副會長劉兆佳所說，「視察」一詞代表高層官員到一個地方，了解地方的狀況和當地政府的工作表現，這凸顯了「一國兩制」下，中央和特區政府之間的從屬關係。同時，「視察」一詞，表明香港是中國領土的一部分，帶有反對「港獨」的意蘊。

其次，張德江視察香港釋放了中央會一以貫之地關心、支持和幫助香港經濟發展的信號，體現了中央對香港民眾福祉的關注。

回顧香港回歸十八年來，儘管中央對香港付出了很大的支持和幫助，但香港社會的某些政治勢力卻一直在對抗中央政府，香港民眾的國家認同也日益走低，中央面對香港社會的「不感恩」、「不領情」會作如何思考？是否會改變原來的對港政策？這是很多香港民眾一直擔心的問題。

這次張德江視察香港，清晰地向香港社會表明中央將繼續奉行支持香港經濟發展的政策。這對於心理浮動的香港社會來說，無疑會起到「鎮靜劑」的作用，對於維護香港社會穩定，化解社會紛爭，集中精力加快經濟發展的步伐，是有積極意義的。

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再次，張德江赴港出席「一帶一路」高峰論壇，顯示出中央重視香港在「一帶一路」戰略中所能發揮的獨特作用。

在目前全球經濟不景氣、內地增速放緩、香港經濟發展前景暗淡的背景下，張德江此行充分體現出中央重視和大力支持香港的經濟發展，也希望香港在國家戰略發展中扮演重要角色、發揮重要作用。中央期盼香港民眾往前看，把注意力集中到香港的中長遠發展上，希望香港利用好國家發展戰略帶來的機會。

近些年，香港經濟持續下滑或低迷，根據香港特區政府剛剛公布的《2016年第一季度經濟報告》，香港GDP增幅較去年同期增長僅為0.8%，低於市場預期的1.5%，增幅是四年來最低。

目前中國正在大力推進「一帶一路」戰略，全面落實「十三五」規劃綱要，新的發展戰略為香港經濟復蘇提供了機遇。正如行政長官梁振英所表示，「一帶一路」可以為香港的經濟發展提供新契機和新動力。如果香港利用好了這一機遇，參與到國家發展的大戰略中，併發揮香港的獨特作用，這對香港自身具有很大益處。

第四，近年來，香港社會先後發生的「佔中」事件、「旺角暴亂」和「港獨」事件等，均表明香港社會陷入缺乏共識的撕裂狀態。

目前香港發展到了一個關鍵時期，今後如何化解分歧和對立，凝聚共識和正能量，抓住香港發展的歷史機遇是香港面臨的重大問題和挑戰。據報道，這次張德江將會見四名泛民背景的立法會議員，這表明了中央積極面對香港反對派人士的態度，願意聽取他們的意見和建議，這是一個希望化解矛盾、建構和諧的善意和積極的信號。

張德江視察香港亦有助於增強特區政府的施政信心。在近年特區政府管治團隊面臨各種阻力的情勢下，張德江的會見無疑表明中央對他們的支持態度，可以起到激勵其前行的作用。

張德江的赴港之行，雖然具有上述積極意義，但香港社會的發展和問題的解決最終還得依賴於香港自身，中央政府僅是給香港創造外在條件和機會。至於香港能否抓得住機會且趁勢而上，那是香港自身的問題。

（ 責編：董樂）

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香港的發展不在於中國大陸, 也不在於香港, 而是在於國際.

自古以來, 香港在中國治下從來無所作為. 原因很簡單, 中國大陸繁榮穩定的基礎和核心利益都在中原地區. 香港成為國際都會, 源於英國殖民地統治. 原因也很簡單, 因為香港作為大英帝國的海外基地, 符合其遠東經濟發展的利益.

改革開放前三十年, 大陸政府的確依重香港的對外優勢, 成功招商引資, 推動改革開放, 實行現代化. 但時至今日, 他們認為香港優勢已漸消失, 無多少利用價值, 什至是一個負累. 而且, 在大陸政府眼中, 現在的西方發達國家經已日落西山, 都得仰大陸的鼻息. 所以香港的對外作用更見微不足道.

大陸好, 香港不一定更好, 這是冷酷的事實. 因此, 香港經濟持續發展的空間, 首先就在國際市場. 中國市場看似近在咫尺, 其實遠在天邊. 曾在大陸設廠的港商都肯定知道賺美金易, 賺人民幣難.

張德江來港改變不了中/港關係的格局. 但有一點可以肯定, 中國政府要推動 "一帶一路" 香港的 "一國兩制" 是否成功, 依然起著重要示範作用. 可惜, 現在是香港人, 台灣人, 國際上幾乎無人相信 "一國兩制" 將會成功. 一個在國際間缺乏信用的政府, 想謀求合作必將成本大增, 事倍功半.

說到底, 香港無論是繼續扮演中國對外的橋樑角色, 抑或是謀求在國際市場上獨力發展, 它的前景還是面向世界的.