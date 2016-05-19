觀察：徹查雷洋案 誰是獨立方？

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要讓雷洋事件水落石出，拿出一個公眾信得過的結論，需要一個獨立第三方。中國的獨立方在哪？

雷洋事件發展到今天（19日），北京公安局發佈了一個安民告示。公告全文不長，可圈可點之處頗多。請看公告網絡截圖：

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「警察查警察」?

「北京市公安局對雷洋案高度重視，事發後立即」…...

雷洋事件發生在2016年5月7日晚，北京市民雷洋在昌平區公安分局東小口派出所的便衣「抓嫖」過程中非正常死亡。

北京公安局的「立即」的概念是什麼？與井噴的公眾輿論是一個概念麼？

「立即」之後的動作更經不住推敲：「責成昌平分局及時通報檢察機關，並積極配合開展調查工作，相關人員接受調查。」

昌平公安如何與昌平檢察「積極配合」？縣檢察院對縣公安局有什麼令公眾信服的調查權、監督權？

應 「接受調查」的「相關人員」，在雷洋之死曝光後一直在借助擁有的話語權「證實」雷洋的確嫖了娼，甚至把「涉嫌違法者」、「賣淫女張某」拉到鏡頭前「證實」與雷洋發生了性行為。

「張某」對雷洋的相貌特徵只有這樣的描述：「30多歲，戴眼鏡」。應該是「相關人員」之一的昌平分局預審大隊大隊長高春正在接受《人民日報》記者專訪時說: 「對現場提取的避孕套進行了DNA鑒定，能夠證實雷某進行了嫖娼行為。

一個30多歲的小伙子落到警察手裏一個多小時就進了停屍房，「能夠證實雷某進行了嫖娼行為」是昌平公安最急於查清楚的嗎？

北京公安局的公告最後說，要「堅決依紀依法處理，決不護短。」言之鑿鑿。「依法、決不護短」，立刻上了中國的大小媒體的標題。

執法者不「依法」依什麼？既然「依法」，何須表態「決不護短」？

從「嫖娼」到「公民非正常死亡」

雷洋案發展到今天，大家一個基本的共識是，要讓雷洋之死水落石出，要讓老百姓相信、讓死者親屬接受調查結果，雷洋案的調查者，應該是一個獨立的第三方。

就連官方的新華社也在社論中表示：雷洋事件發展到現在，昌平警方應該迴避，「應由法定的執法監督機關或更高級別的部門介入，才能發佈更權威的信息。」

問題是，「法定的執法監督機關」是誰？是北京公安局公告中說的「責成昌平分局及時通報檢察機關」嗎？

在英國，警察執法過程中出現死亡，每年都有發生。事件發生後，當事警局必須立即向監督警察執法的獨立調查機構，「警察投訴獨立調查委員會」 （IPCC, Independent Police Complaints Commission）報告，由IPCC接手調查死亡原因並確定警方責任。警方只有閉嘴協助調查的份。

中英國情不同，或許缺乏類比的基礎，但不失有啟示之意。

昌平的檢察院或更高一級的檢察院是否能擔當獨立的執法監督的角色，仁者見仁。或許，雷洋案是一個很好的檢測。

但是，一個無形卻強大的「第三方」正在雷洋事件中浮出水面，那就是借助社交媒體、自媒體的公眾輿論。

自媒體不但打破了官媒對話語權的傳統壟斷，而且在雷洋案上可以明顯地看到，社交媒體上的關注焦點，推動或迫使官媒的關注焦點，從「嫖娼」轉向「公民的非正常死亡」。

社交媒體平台上的 「輿論法庭」上的陳述，自媒體人蔡慎坤的一段話頗有代表性：

圖片版權 OTHER Image caption 面對電視鏡頭，雷洋的妻子沒有哭啼，沒有怨憤，平靜的說：「 我想知道我的丈夫是怎麼在一個小時之內離開人世的。」

記住一個女人

在昌平警方全力把公眾視線往嫖娼上拉、媒體標題把「雷洋」與「嫖娼」粘在一起的時候，是雷洋的妻子在第一時間明確表達了自己的態度：

「不在意雷洋是否嫖娼，只在意執法是否存在問題。」

面對電視鏡頭，雷洋的妻子沒有哭啼，沒有怨憤，平靜的說：「 我想知道我的丈夫是怎麼在一個小時之內離開人世的。」

有評論者說，雷洋案將開啟中國司法公正、執法透明之門。或許，但未必。

如果真能如此，請記住雷洋的妻子。如果不能，更要記住雷洋的妻子。

網友反饋

中國根本沒有第三方獨立機構，一切全在掌控之中........我並不好看結果。

和雷洋的職業絕對有關係

中國怎麼可以可能會有完全客觀的自媒體？從微博到知乎，能刪的都刪了。截至目前，雷洋已被列為不宜討論的政治內容，相關問題片甲不存，微博也在盡力刪除相關評論。話題會冷淡，人民的血也會。自媒體也怕查水表，他們也只是在被允許的情況下艱難發聲，如果不被允許麼？只能讓我們看盛世了吧，輿論終究會導向和諧的，真相永遠不會比某些人的臉面更重要。最後給一個似是而非的真相，足以平息民怨的處罰，皆大歡喜。吐個槽都得翻牆，還指望什麼自媒體。。

雷洋的妻子沒有盡到一個老婆的責任，換句話說：老公外面嫖小姐，說明對妻子的性已經疲倦！

中國大陸一線城市上海，無數單身漢由於高房價而導致光棍買不起房窮漢子性飢荒狀態，嫖娼找雞釋放性壓抑也就常態化，雷洋有老婆還嫖娼，那些沒有老婆的窮單身漢嫖娼也就更數不勝數，高房價，兩極嚴重分化，年輕女性物質拜金，價值觀嚴重修正，高房價和失業潮引發的窮漢子性飢荒嫖娼男男等也就順利成章。

國家需要檢討反思！習近平做夢該醒一醒了！

雷洋案估計協警要做替死鬼了，嫖娼到最後死亡的結局驗證了精盡人亡的至高境界！

國人反思！

依法護短說晚了。自媒體已一片恐懼與憤怒。人大同屆同學紛紛聯署就是很有代表性的事。是否變成學運以致公開的反暴力社運呢？

一旦屍檢報告有所疑就會引發。似此的公安機關一廂情願的說辭絲毫也消除不了恐懼與憤怒。

對此案秉持公正透明的處理不在表態，而是實幹。應由權威的北京市政法委成立專案組處理。而非北京市公安局發文表現的如此這般。

英國人裝逼也架不住女王出面接待習近平啊。記住雷洋妻子？反政府加工廠開始生產了？不見得她是原料

雷洋事件過程有四種可能：

1，他去嫖娼,被抓嫖娼的便衣抓住

2，他去嫖娼, 被不是去抓嫖娼的警察抓住（跨省追捕的便衣或網警)

3，他沒嫖娼, 被那些抓嫖娼的便衣陷害

4，他沒嫖娼, 被不是去抓嫖娼的警察抓住（跨省追捕的便衣或網警)

雷洋的死只有一種可能： 惹了警察, 被活活打死

在獨裁中共統治的中國，警察就是土匪。

希望能給民眾一個真實的「真相」，願死者安息，生者安心。