李克強：中國尊重知識產權並歡迎外企拓展

圖片版權 Xinhua Image caption 李克強表示，中國在為創新產業給予空間的同時需做好監管

中國國務院總理李克強表示，中國注重保護知識產權，並且正在推進新一輪對外開放，歡迎外國企業繼續在華拓展業務。

李克強在中國貴州省貴陽市出席中國大數據峰會和中國電子商務創新發展峰會時表示，處在轉型升級階段的中國經濟將推動大數據和互聯網創新產業與傳統製造業的融合，促進中國經濟轉型並保持中高速增長。

中國經濟處在近25年來增長最放緩的階段，經濟結構轉型是中國尋求繼續保持經濟增長的其中一個重大策略。

西南部的貴州省是中國經濟最落後的省份之一，但中國希望將其發展成大數據產業中心。互聯網創新產業巨頭阿里巴巴、騰訊、百度等企業的領袖以及富士康（Foxconn）、戴爾（Dell）等外企的高層代表均出席了為期五天的峰會。

「中國正在推進新一輪更高水平的對外開放，」新華社引述李克強在峰會上說，「我們注重保護知識產權，尊重和保護商業秘密，加強網絡安全，致力於為在國內註冊的內外資企業營造一視同仁的營商環境。」

中國正試圖通過推動創新產業和創業來促進經濟發展，同時保持嚴密的監管手段。

李克強表示，對於新生事物要給予充分的發展空間，同時做好監管和規範工作，使其在公平競爭中不斷發展完善。

「一個新事物誕生的時候，我們確實不能『上來就管死了，而要先『看一看』，」中國政府官方網站引述李克強在峰會中回應騰訊公司主席馬化騰的建議時說。

「這既是給它一個成長的機會，也是為了暴露監管漏洞，讓隨後出台的監管政策更加公平有效。」

他還表示，中國東西部發展仍然很不平衡，中西部地位有巨大的發展和投資潛力，中國歡迎外國企業繼續在中國，特別是中西部地區投資和拓展業務。