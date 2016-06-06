中英企業家峰會探索全球產業整合

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來自中英兩國逾500位政要和商界領袖周一(6月6日)在倫敦市中心舉行「中英企業家峰會」，圍繞投資和創新主線，探討全球產業整合和新的經濟形勢下的挑戰與機遇 。

這是由英國中華總商會主辦的第二屆中英企業家峰會，也是繼去年習近平訪英後所謂中英關係「黃金十年」的第一年。

會議旨在落實推動落實中英兩國企業在全球化新時代的產業投資、金融合作、創新整合之道。

中國全國政協副主席、中華全國工商業聯合會主席王欽敏在會上表示，中英經貿關係「黃金時代」表現在三個方面：

中英兩國要攜手合作，在全球經濟復蘇中可發揮積極作用；

中英經濟發展的互補性是構築兩國利益匯合點的客觀基礎；

以及中國的民營企業是中英經濟合作的重要力量。

中國駐英大使劉曉明說：「隨著中英關係的不斷發展，兩國企業家可以加強在科技和創新方面的合作，加速從實驗室到市場的轉型。通過這些合作，我們將會站在產業鏈頂端。」

圖片版權 BBCChinese Image caption 劉曉明在論壇上發言

英國商務部秘書長馬丁·道納利表示，英國會致力於深化中英兩國關係中的各個層面和各個領域，「其中最重要的一個關係，就是商業關係」。

峰會分五個論壇，主題分別為「產融合作——產業革命的資本力量」、「新經濟時代下的消費升級探索」、「金融的創新與合作」、「中國製造2025與英國製造2050——技術革命與製造業升級」、和「女性領導力與全球商業未來」，以及主題為「中國世紀」的觀察洞見高端對話環節。

英國安德魯王子也出席峰會，由其發起的青年創業項目「Pitch@Palace」首次與中國企業家面對面交流，商討項目落地中國。

中國的復星集團、正泰集團、民生投資等企業，以及英國的葛蘭素史克、英國工業聯合會、羅斯柴爾德家族財富等參加峰會。