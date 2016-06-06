中國海軍上將重申不承認國際仲裁並批評美國

  • 2016年 6月 6日
孫建國不點名批評了美國呼籲在南海沒有直接領土要求的國家不要介入南海爭端 圖片版權 xinhua

中國重申不會承認對中國對南海主權要求的聯合國仲裁。中國海軍上將、中央軍委聯合參謀部副參謀長在新加坡香格里拉安全對話上表示，中國不參與、不接受也不會執行國際法庭就此作出的仲裁。

孫建國不點名批評了美國。他呼籲在南海沒有直接領土要求的國家不要介入南海爭端。他說：「我們不惹事，也不怕事。中國不會吞下苦果、惡果，不會允許自己的主權利益和安全利益受到侵犯，不會坐視少數國家在南海搗亂。」

孫建國認為：「南海問題升溫是由於個別國家為一己私利蓄意挑動而造成的。菲律賓提出的南海仲裁案，以國際法為幌子，其實質是否定中國在南海的領土主權和海洋權益，掩蓋其非法侵佔中國南沙群島部分島礁的行徑。」

對抗凖備

美國國防部長卡特說，關於南海爭端的國際仲裁判決「對於中國和地區其他國家，致力於一個有原則的未來，重新開始外交，緩解緊張，無疑是個機會。」

美國太平洋司令部司令、海軍上將哈利·哈里斯上周表示，美國已經凖備好了在必要的情況下對抗中國艦艇和飛機的凖備。

不過出生於日本橫須賀的日裔美國人哈利·哈里斯在新加坡香格里拉對話安全會議上還說，在過去幾個月中國作出積極表現，中美兩軍的互動令我很受鼓舞。

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Image caption 美國太平洋司令部司令表示，美國已經凖備好了在必要的情況下對抗中國艦艇和飛機的凖備

他還提到了中國計劃參加2016年的環太平洋演習，演習中美中兩國軍艦將從關島一起駛往夏威夷。

亞太軍費

南海緊張局勢令亞太地區國家防務預算增加。簡氏防務上周公布報告表示，到2010年亞太地區國家的防務開支將增加1/4，將達到5330億美元。

簡氏防務的分析員克萊格·卡佛裏在報告中說，南海周邊國家似乎是對中國咄咄逼人的態勢作出反應，還看不到這個趨勢有緩和的跡象。

中國經濟高速增長了多年後，中國的軍費名列亞太地區國家之首。去年中國的軍費達到了1460億美元。簡氏防務估計中國軍費到2020年可能會增長到2330億美元。

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