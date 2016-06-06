中國海軍上將重申不承認國際仲裁並批評美國

圖片版權 xinhua

中國重申不會承認對中國對南海主權要求的聯合國仲裁。中國海軍上將、中央軍委聯合參謀部副參謀長在新加坡香格里拉安全對話上表示，中國不參與、不接受也不會執行國際法庭就此作出的仲裁。

孫建國不點名批評了美國。他呼籲在南海沒有直接領土要求的國家不要介入南海爭端。他說：「我們不惹事，也不怕事。中國不會吞下苦果、惡果，不會允許自己的主權利益和安全利益受到侵犯，不會坐視少數國家在南海搗亂。」

孫建國認為：「南海問題升溫是由於個別國家為一己私利蓄意挑動而造成的。菲律賓提出的南海仲裁案，以國際法為幌子，其實質是否定中國在南海的領土主權和海洋權益，掩蓋其非法侵佔中國南沙群島部分島礁的行徑。」

對抗凖備

美國國防部長卡特說，關於南海爭端的國際仲裁判決「對於中國和地區其他國家，致力於一個有原則的未來，重新開始外交，緩解緊張，無疑是個機會。」

美國太平洋司令部司令、海軍上將哈利·哈里斯上周表示，美國已經凖備好了在必要的情況下對抗中國艦艇和飛機的凖備。

不過出生於日本橫須賀的日裔美國人哈利·哈里斯在新加坡香格里拉對話安全會議上還說，在過去幾個月中國作出積極表現，中美兩軍的互動令我很受鼓舞。

圖片版權 xinhua Image caption 美國太平洋司令部司令表示，美國已經凖備好了在必要的情況下對抗中國艦艇和飛機的凖備

他還提到了中國計劃參加2016年的環太平洋演習，演習中美中兩國軍艦將從關島一起駛往夏威夷。

亞太軍費

南海緊張局勢令亞太地區國家防務預算增加。簡氏防務上周公布報告表示，到2010年亞太地區國家的防務開支將增加1/4，將達到5330億美元。

簡氏防務的分析員克萊格·卡佛裏在報告中說，南海周邊國家似乎是對中國咄咄逼人的態勢作出反應，還看不到這個趨勢有緩和的跡象。

中國經濟高速增長了多年後，中國的軍費名列亞太地區國家之首。去年中國的軍費達到了1460億美元。簡氏防務估計中國軍費到2020年可能會增長到2330億美元。