圖片版權 CNA Image caption 台灣國防部長馮世寬：主權在我，不用講

台灣國防部長馮世寬周一（6日）在立法院答覆質詢的時候說，目前南海局勢緊張是因為中國的「挑釁」。

馮世寬表示，中國在南海已經可以起降轟炸機，已經不是「基礎防務」，他形容中國的說法是「掩耳盜鈴」。

對立法委員的提問，馮世寬還說，台灣不但不會承認中國之前在東海所設的防空識別區，如果中國劃設防空識別區，台灣也不會承認。

此前，南海主權聲索國之一的菲律賓將爭議送上國際法庭尋求仲裁。馮世寬對此表示，未來不論仲裁結果如何，一定主張台灣控制之下的太平島200海里是台灣的經濟海域。

南海與東海

蔡英文政府曾經宣示未來將採取所謂的「新南向政策」，這被外界解讀為改善和東南亞國家的關係。分析認為，在南海爭議上，新政府的態度不會如同前任的馬英九政府一般強硬。

但是從最近的跡象看來，似乎並非如此，例如先前中國方面宣稱對太平島擁有主權，台灣主管兩岸關係的陸委會便發表聲明強調是「中華民國對太平島擁有無可置疑的主權」。

陸委會的聲明也強調，蔡英文在5月20日的就職演說中就已經明白指出，將會維護「中華民國的主權和領土」。

就台灣內部而言，南海主權方面的共識程度比較高；但是在東海也就是釣魚台列島（中國稱：釣魚島、日本稱：尖閣諸島）上，綠營內部就有相當的分歧。

有部分的綠營支持者認為，台灣沒有權利聲索釣魚台列島的主權，而且強調主權就是支持國民黨的主張。

但是另一派綠營人士則認為，釣魚台列島是台灣漁民自古以來的主要漁場，原本就是台灣所屬的海域，而且釣魚台列島與台灣的距離比任何日本領土都要近，不應該放棄領海主張。

民進黨人士與日本政府勾結, 是眾所周知之事. 其賣國亦在所不惜.