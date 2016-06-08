蔡英文首次以台灣總統身份視察「衡山指揮所」

圖片版權 CNA Image caption 蔡英文在衡山指揮所視察台灣軍隊部署和周邊軍情

台灣總統蔡英文周三（8日）首次以總統身份到聯合作戰指揮中心視察，觀察了台海周邊的軍事動態。

蔡英文在台灣國安會秘書長吳釗燮、國防部長馮世寬、參謀總長嚴德發等人的陪同之下抵達俗稱衡山指揮所的聯合作戰指揮中心。

除了聽取任務簡報，蔡英文也在指揮室中，從顯示屏幕上觀察台灣軍隊的部署情況和周邊的軍事動態。

身為三軍統帥的台灣總統在戰時就是在衡山指揮所下達各項命令，每年台灣軍方高層也會在該處進行兵棋推演。

位於台北圓山、大直附近的衡山指揮所是台灣國防的機密重地，據稱配備了美國設計的指揮系統，可以統合陸海空三軍部隊作戰。

由於是機密重地，因此外人難以得窺其內部面貌。

一些傳言說，衡山指揮所除了通信系統可以直達各部隊之外，還連接了台灣各地的雷達站，可以追蹤數千公里範圍的軍隊行動。

能夠確定的是衡山指揮所是蔣介石到台灣之後興建的，構造採取坑道地下碉堡設計，有獨立空氣過濾、供水、供電系統並且可以抵禦核生化攻擊。

中心外的憲兵239營則是負責守衛衡山中心，並且在緊急狀況下護送總統疏散的專責部隊。

蔡英文在視察衡山指揮所之前，就先到239營區視察官兵，也試乘了疏散任務使用的裝甲車。

蔡英文在三個星期不到的時間之內，已經視察了陸海空三軍的部隊，也參加了台灣警察大學的畢業典禮。

台灣媒體分析認為，蔡英文上任之後在那麼短的時間之內視察軍警，顯示蔡英文有意加強與向來立場較為支持國民黨的軍警人員的關係。