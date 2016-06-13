中國媒體披露習近平經濟顧問詳細履歷

圖片版權

中共凖備召開年度北戴河會議之前，中國媒體透露了國家主席習近平的多位經濟顧問的詳細履歷。

半官方《中國新聞周刊》在最新一期的報道中刊登中央財經領導小組辦公室（中財辦）主任劉鶴及小組其他成員的履歷。

中財辦為中共最高領導層提供經濟方案。

《人民日報》一個月前刊登未具名的「權威人士＂專訪，討論中國經濟及改革的未來路向。

這位「權威人士＂姓名一直沒有被披露。但《中國新聞周刊》稱，一般認為該神秘人物所代表的是劉鶴和中財辦的意見。

此時正值中財辦加緊為北戴河會議做凖備。這次會議據認為將為重要的經濟策定下基調。

香港《南華早報》說，大陸媒體詳盡報道劉鶴及其團隊的履歷，觀察家認為這反映中央在年度北戴河會議召開前，正加緊清除經濟改革的障礙。

習近平的重要顧問

2013年3月，劉鶴被任命為中財辦主任。

《中國新聞周刊》報道，當年5月，時任美國國家安全顧問的多尼隆飛往北京，與習近平會晤。習近平指著身邊一位身材高大、有著學者風度的助手對多尼隆說：「這是劉鶴，他對我非常重要。」

報道說，被任命為中財辦主任之前，劉鶴作為經濟政策核心智囊的角色已經開始凸顯。

2011年3月，劉鶴被任命為國務院發展研究中心黨組書記、副主任。

劉鶴同時成為正部級官員。一年後，劉鶴在中共十八大上當選為中央委員。

當選不久，他就以中財辦副主任的身份與時任中財辦主任朱之鑫一起，陪同習近平到廣東視察。

從那以後，習近平幾乎每次視察或出訪，劉鶴都是重要的陪同者。

出自哈佛大學

劉鶴下鄉插過隊、當過兵和工人，1978年7月，考上中國人民大學，先後獲得了工業經濟系的學士和碩士學位，畢業後留校任教。

1988年，36歲的劉鶴因一篇《中國產業政策的初步研究》報告，得到當時國務院領導的器重。

進入國家計委後，劉鶴開始參與國民經濟和社會發展五年計劃的籌備和制定。

1992年，劉鶴在美國西東大學工商管理學院學習，兩年後轉入哈佛大學肯尼迪政治學院，並在1995年獲得了該院的MPA（公共管理碩士學位）。