路透將「關閉」中文網編輯部　路透指中文網不會關站

圖片版權 BBC Chinese Image caption 路透中文網前主編王豐在推特發佈中文網編輯部將被關閉的消息

網上傳出路透將會關閉中文網編輯部，路透指旗下中文網不會關站，但未有透露詳情。

路透將會關閉中文網編輯部的消息周三（6月15日）早上傳出。於2007年至2012年期間，在路透中文網擔任主編的王豐在推特上說：「路透剛在內部公布關閉路透中文網的編輯部及裁去大部份員工。」

他在另一推文說：「我不能形容現在的我有多難過。」

路透發言人對BBC中文網說，路透中文網不會關閉。

路透在聲明中說：「為了服務客人在中國的需求，我們正重整中文網團隊的架構。我們仍然堅定會報道中國的新聞，包括在路透中文網的網站。」

路透未有透露重整架構將有多少員工受到影響。

據報道，2013年起路透中文網在中國大陸被封鎖。BBC中文網周三在中國大陸亦進行測試，證實路透中文網仍是被封的狀態。

路透中文網在新浪及騰訊的微博官方帳號都被刪除。