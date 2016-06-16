中國法院受理女大學生訴教育部污名同性戀

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中國法院受理了一名女大學生因教科書把同性戀說成「心理疾病」而對教育部的訴訟。

這名21歲大學生為保護隱私只使用化名秋白，在廣州中山大學讀書。

中國媒體報道說，她在圖書館查閱心理學、醫學等專業使用的教科書時發現，很多教材將同性戀定義為「心理疾病」，而且，類似的教材數量還不在少數。

民間組織「同城青少年資源中心」在2014年初進行的一項調研顯示，在31本探討同性戀「是否屬病態」的教科書中，有13本做出了「同性戀本身即為病態或異常」的詮釋。

中國在2001年就已經確認同性戀不是精神疾病。2014年，北京市海澱區法院也在一樁判決中明確「同性戀並非精神疾病。」

圖片版權 AFP Image caption 秋白去年第一次起訴教育部時，同性戀支持者在法院前聲援她

北京市第一中級人民法院6月14日受理了秋白起訴教育部行政不作為的訴訟。

一年前，秋白就教科書污名同性戀向法院狀告教育部。教育部曾承諾處理這個問題，但是卻以各種理由沒有採取行動。

今年5月16日，秋白向教育部提起行政複議，要求教育部履行職責。

教育部答覆稱，她所請求的事項「與其沒有利害關係，沒有對其權利義務造成實質性的影響」，因此，沒有受理她的請求。

無奈之下，秋白只能再次對教育部提起行政訴訟。

她對記者說，這次起訴「還是為了對話」，「之前這麼多主動溝通都沒有回應，只能告一告才能說上話了」。