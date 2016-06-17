「60國支持中國南海立場」說法遭多方質疑

圖片版權 CSIS Image caption CSIS航拍的南海赤瓜礁（Fiery Cross）

多方國際分析人士對北京所稱全球有60個國家支持中國在南海問題上的說法提出了質疑。

海牙國際仲裁法庭預計即將對菲律賓和中國在南海主權聲索爭議作出仲裁。中國政府正通過外交渠道希望爭取到更多國家輿論支持。

真有60國？

近日，中國政府先後對肯尼亞、塞拉利昂等非洲國家支持中國的立場表示感謝，並宣稱全球有「六十個國家支持中國在南海問題上的立場」。

中國外交部發言人陸慷6月14日在例行記者會上說，肯尼亞、塞拉利昂和「幾十個國家」的支持是「主持公道，發出正義的聲音」。

有國際分析人士指出，迄今為止真正公開出來表示支持中國立場的只有8、9個國家，多為影響力有限的小國，其中還包括幾個根本沒有海岸線的內陸國。

《外交家》（The Diplomat）雜誌亞太事務編輯安吉特·龐達（Ankit Panda）在16日發表的一篇分析文章中指出，即使是「中國外交部發言人也無法具體說清楚究竟是哪60個國家」。

圖片版權 Xinhua Image caption 中國外交部發言人陸慷6月14日在例行記者會上說，肯尼亞、塞拉利昂和「幾十個國家」的支持是「主持公道，發出正義的聲音」。

他表示，真正公開表示支持中國南海立場的除上述兩個非洲國家外，還有非洲南部小國萊索托，西非甘比亞、尼日爾，北非蘇丹，中亞內陸國家阿富汗和太平洋島國瓦努阿圖。

他分析認為，上述8國政治經濟影響力有限，與中國相距遙遠，與南海事務更是不沾邊。

不過，他指出能作出上述表態至少說明北京「還是顧及國際聲譽的」。

多國否認挺中

美國《華爾街日報》駐北京記者裴傑（Jeremy Page）經過調查發現，共有「9個國家」支持北京立場，另一國是西非小國多哥共和國。

據裴傑報道，至少有5個北京曾表示支持中國立場的國家已公開否認了北京的說法。

否認支持中國南海立場的5國分別是：波蘭、斯洛文尼亞、波黑、柬埔寨和斐濟。

分析認為，即使是俄國，中國所謂支持南海立場國家名單上的唯一世界級大國，也只是表示反對「南海問題國際化」，並沒有公開表示支持中國在南海的主張和立場。

波蘭更是對中國的說法婉轉地表示了不滿。波蘭政府發表聲明稱，中國政府的說法「未能凖確地反映波蘭在南中國海問題上的立場」。

波蘭表示，作為歐盟成員國，波蘭在南海問題上的立場與歐盟一致。

另外一個歐盟成員國斯洛文尼亞也公開否認在南海仲裁上支持中國立場。

就連接受中國大量投資和援助的柬埔寨也否認與中國就南海問題立場達成任何協議。

老撾和文萊則正面回答記者問題，只是表示「政策未變」。