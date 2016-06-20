廣東烏坎大批村民抗議要求釋放村委主任

圖片版權 Reuters Image caption 烏坎村民在黃昏前聚集在一起，他們舉著紅旗，喊要求釋放村委主任林祖戀的口號。

廣東陸豐烏坎村過千村民周一遊行示威，要求釋放民選村委主任林祖戀。林祖戀因「涉嫌受賄」被當局拘留調查。

廣東烏坎村被媒體稱作中共治下地區的民主燈塔。2011年烏坎村發生針對村主管官員以及徵用土地的抗議，驚動了省政府。

抗議導致原來的村官被撤職，當局允許烏坎村重新進行官員選舉，結果許多抗議中的領頭人都在選舉中當選。

圖片版權 Reuters Image caption 聚會附近有100多頭帶頭盔，手持盾牌的防暴警察和武警待命。

烏坎村民在黃昏前聚集在一起，他們舉著紅旗，喊要求釋放村委主任林祖戀的口號。2012年在直選中當選的村委主任林祖戀被指濫用權力和受賄。

聚會附近有100多頭帶頭盔，手持盾牌的防暴警察和武警待命。有村民對武警喊話嘲笑，並揮舞拳頭。

示威者晚上陸續散去，但是他們計劃在周二繼續舉行示威。林祖戀的妻子對記者說她同被拘押的丈夫通了電話，林祖戀敦促村民為被徵用土地和爭議抗爭。