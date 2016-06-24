當局指林祖戀從毒跑道受賄 說不容忍「鐵帽子王」

你的器材不支持播放多媒體材料

廣東省汕尾市當局就烏坎村原黨總支書記、村委會主任林祖戀涉嫌學校塑膠「毒跑道」工程受賄案作出通報。

據報道，林祖戀從學校塑膠跑道工程中收受回扣8萬元。汕尾市檢察院23日向記者透露說，已經得到相關線索並且開始了初步調查。

汕尾市當局表示，為確保學生的安全健康，已經責成烏坎學校停止使用其塑膠跑道。當地質檢部門已經查封了烏坎學校對正在使用的塑膠跑道並進行了取樣。

「被迫視頻認罪」

圖片版權 AFP Image caption 在2011年9月林祖戀率領村民抗議，使烏坎村成為媒體關注焦點

當局說，當地民眾舉報林祖戀受賄，然後汕尾、陸豐檢察機關經過三個月的摸查偵辦，在6月17日對林祖戀採取強制措施。

林祖戀在6月20日「供認了收受回扣、收取賄賂的犯罪事實」。但是，林祖戀的孫子林立義對香港媒體說，他認為林祖戀「被迫視頻認罪」。

在汕尾市政府24日舉行的新聞發佈會通報林祖戀問題時，當地政法官員說，在事關基層穩定大局、事涉違法犯罪的問題上，絕不允許有「鐵帽子王」，也不容許法外開恩。

廣東省南部汕尾的烏坎村在2011年9月因為發生「群體事件」成為媒體關注焦點。當時，烏坎村民質疑村官通過非法土地交易謀取私利，在林祖戀領導下進行抗議。之後許多抗議者被警方抓捕，有人在被關押後「非正常」死亡。

隨後村民進行了更大規模的抗議，當局被迫讓步平息事態。烏坎村改組了村委會，林祖戀民主直選中當選烏坎村村委會主任，死者家屬得到了巨額賠償。