觀察：一場誤射考驗滿月蔡政府的內外衝擊

圖片版權 EPA Image caption 對於導彈誤射原因，蔡英文表示，會用司法程序，組成專案小組，要求軍方配合進行調查，務必最短時間內給出結果。

台灣「雄三導彈」誤射事件，不只出現死傷，大陸官方也對此重視。剛上任不久的蔡英文政府將面臨考驗。

溝通障礙？

主管兩岸事務的台灣陸委會3日發表聲明表示，已經透過所有管道與大陸官方通報這次「誤射意外」。他們相信陸方一定收到訊息，而對方是否要回應，則是「悉聽尊便」。

兩岸協調的另一窗口台灣海基會官員向BBC記者表示，陸委會會出現這樣的發言，他在第一時間也覺得有點驚訝，甚至覺得發言「有些硬」。但他認為，就解讀上來說，「悉聽尊便」也是「我該傳達的都傳達了」意思。

他坦承，目前海基會在新任董事長跟發言人到任前，都會將發言權交給陸委會為主。在新人事敲定前，海基會與大陸間目前也是「停擺」狀態。

雖然台灣官方宣佈已經與大陸進行告知動作，但從事發一開始，陸方的國台辦主任張志軍表達高度關切，甚至要求台灣給一個「負責任的說法」。而如今兩岸官方的「冷回應」，恐怕依舊凸顯了新政府上台後，兩邊逐漸形成的溝通障礙。

上緊發條？

台灣新任總統蔡英文，雖然對於誤射事件表示「不能原諒」，但外界認為，不外乎是台灣軍隊的紀律出現問題。而誤射後更是擊中漁船，造成台灣人1死3傷的悲劇，兩個大問題成了蔡英文要立刻面對的燙手山芋。

原先蔡英文政府在5月底上任後，並沒有在兩岸間做出太多動作，一度讓陸方透過各種管道，希望蔡英文政府明確表態是否承認「九二共識」，不然兩岸將「無法溝通」。一個多月後，冷淡的兩岸互動也在誤射發生後突然熱絡起來。

除了大陸官方的態度，在民間方面也開始透過政策慢慢縮減來台灣的旅客數量。根據台灣政府統計，2016年5月的大陸來台旅客，較2015年同期減少了12%。

雖然日本、韓國的旅客成長有提升，但陸方預計在年底前更減少來台陸客數量，將成為新的課題。

這些在兩岸間、還有台灣本身的問題，讓剛上任1個月多的林全內閣處理效率也將被拿出來檢驗。選後宣佈要做個「解決人民問題」的蔡政府，此時此刻是否「上緊發條」，能給予台灣人民與大陸政府一個合理的處置，想必將成為蔡英文政府的難題。

怎麼射的？

然而，這起誤射事件，到底是如何「連貫錯誤」到最後發射出去，一直引發台灣社會與傳媒議論。自稱誤觸到射擊按鈕的中士高嘉駿表示當時「精神不濟」，隨意輸入射擊座標、在接上兵器長保管的火線，未經正常監督程序下又誤觸液晶面板的作戰模式，才會不巧發射。

對於誤射原因，蔡英文以「三軍統帥」發言表示，會用司法程序，組成專案小組，要求軍方配合進行調查，務必最短時間內給出結果。但台灣的司法程序走完，恐怕又是一段時日，對於目前的不安情勢，短時間內仍無法安撫。

加上現任的台灣海軍司令黃曙光，是蔡英文就任總統後首位提拔的高階將領。從先前的狗「小白」遭虐待弔死，到導彈誤射等事件等連續發生，都給了台灣國防部很大考驗。

台灣聯合報社論更是直指，要發生這樣的離譜誤射，真的是要「天時、地利、人和」三項條件齊備，否則錯誤是不會一直錯到最後。社論表示，台灣政府的國安處理機制已經「打出原形」。

士氣低落？

發生這樣的事件，也讓台灣許多人對國軍的形像再度擔憂。已經有「台灣智庫」做民調，有74%的同意國軍在紀律上「螺絲松了」，對台灣軍隊表示較不信任的態度。

甚至外界分析，如不徹底檢討，未來只會讓台灣軍人「沒有尊嚴」，不單許多官兵士氣低落，日前也出現有一位將軍，在臉書上「宣告」要提前退伍。

更有台媒報導，正在招收入伍的台灣海軍專班，在誤射事件後，也出現36名新學員「集體退訓」的情形。甚至有剛進去的學員表示：「一想到我未來4年、10年後也會變成這樣子，我就覺得沒辦法面對」。顯示這幾起事件，似乎動搖新兵的信念。

現在已經有呼聲指出，無論調查結果如何，台灣軍隊勢必要進行徹底從管理到訓練的逐一再教育，更有人認為台灣國防部長馮世寬必須要為這樣的情況負責。但正如蔡英文發言，這正是台灣國防長久下來的「系統性失靈」，如今接連暴露出來，縱使時間點巧合，但恐怕也是長年過於漠視的結果。