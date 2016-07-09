G20部長上海與會 聚焦中國鋼鐵產能

圖片版權 Reuters Image caption 二十國集團國家（G20）貿易部長會議7月9日至10日在上海召開

為期兩天（7月9日至10日）的二十國集團國家貿易部長會議周六在上海開幕，東道主中國代表督促各主要經濟體必須發揮領導力，帶頭推動解決全球投資和貿易增長乏力的問題。

G20成員國對外貿易總額和經濟總量分別超過全球的80%和85%，代表了世界經濟的主體。

本次會議主席、中國商務部部長高虎城在開幕式致辭中還同時表示，有信心使會議取得「積極務實成果」。

全球增長乏力

四月，國際貨幣基金組織（IMF）將2016年全球經濟增長預估從3.4%調降至3.2%；這是IMF連續第五次調降全球經濟增長預估。同時，世界貿易組織（WTO）也預期2016年的全球貿易增長也將連續第五年低於3%。

南非貿易與工業部部長戴維斯（Rob Davies）在接受路透社訪問時表示，與會國代表很可能會就一攬子旨在刺激國際投資和貿易的原則聲明達成協議，並可能簽署一份反對貿易保護主義的共同宣言。

戴維斯還指出，全球貿易增長乏力和許多國家的貿易保護主義勢力抬頭是籠罩此次上海G20貿易部長會議的一塊陰雲。

聚焦中國鋼鐵產能

與會很多歐美國家都指責中國因無法消化本國龐大的鋼鐵產能，而把鋼鐵產品向國際市場「傾銷」，導致歐美多國都出現鋼廠倒閉潮危機。

中方則反覆強調，指責中國的國家無視中國企業效率高、勞動力和生產成本低等因素，導致中國企業成為某些國家「過激反傾銷措施的的受害者」。

據戴維斯稱，各國之間目前尚未就如何解決特別是鋼鐵行業產能過剩和貿易保護等問題達成一致意見。

另外據悉，與會歐美國家幾乎無視其它國際貿易問題，而已經把鋼鐵產能過剩問題作為關注焦點。

英國脫歐影響

另外，英國脫歐的後期影響也是世界二十大經濟體官員們關注的焦點之一。

據報，參加G20會議的英國和歐盟貿易代表均向國際媒體承諾，英歐雙方能夠就一個「理性和成熟的新關係」達成協議。

也有報道稱，英國官員已經開始與中國官員接觸，為雙邊自貿談判做凖備。