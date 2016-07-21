中國活動人士趙常青妻兒獲美國庇護

圖片版權 AP Image caption 劉曉冬說在泰國並不感到安全。

旅美中國人權活動人士表示，1989年天安門學運趙常青，其懷孕妻子劉曉冬與4歲兒子已經抵達美國接受庇護。

異議人士楊建利星期四（7月21日）發佈消息說，劉曉冬5月份從中國逃到泰國，近日在美國政府批准其人道保護申請後，星期二抵達加州舊金山。

47歲的趙常青2014年因聲援異議人士許志永倡議的「新公民運動」被判刑，去年10月底刑滿出獄。但據美聯社報道，他直到一周前才獲得釋放。

劉曉冬對美聯社說，他們意識到中國當局可能要挾家屬以控制活動人士，因此決定出逃。

40歲的劉曉冬預產期為8月下旬。楊建利表示，「人道中國」組織將安排劉曉冬母子在舊金山灣區定居待產。

他說，劉曉冬是在他的陪同下從曼谷轉到舊金山。

Image caption 趙常青於1989年天安門學運期間擔外高聯聯絡部秘書長。

趙常青自參與天安門學運後，20多年來數次因人權倡議活動進出監牢。資料顯示，他也簽署了劉曉波的《零八憲章》，也是獨立中文筆會會員。

美聯社引述劉曉冬說，趙常青雖然已經出獄，但目前受到當局嚴密監視。她在出逃的過程中有跟丈夫聯繫，知道他健康良好，但在尋找地方長居遇到困難。

不過據劉曉冬所說，趙常青堅持留在中國繼續人權活動。

劉曉冬也指出，雖然她已經逃到泰國，但並不覺得當地安全，因此決定尋求赴美。

去年10月中旬，香港銅鑼灣書店母公司巨流傳媒的負責人桂民海（桂敏海）在泰國失蹤，中國當局其後公布他涉嫌非法經營等罪行被收押，並強調他是自行返回中國。但獨立中文筆會主席貝嶺對此說法提出質疑。